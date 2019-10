Andalucía, a ruedas de la Guía Michelin (segunda parte)

Tras las primeras 48 horas vividas en Andalucía conociendo propuestas ubicadas en ciudades como Cádiz, Jerez y Úbeda, tomamos carretera hacia Córdoba, donde nos esperaba uno de los cocineros más interesantes del panorama gastronómico nacional, Paco Morales. Al llegar a la zona, uno se da cuenta que los astros del destino están alineados para dar brillo a lo que suceda en esta casa, ubicada en la calle Pablo Ruiz Picasso, esquina con Escritor Jiménez Lora, haciendo que los espíritus de varios genios de las artes confluyan en los fogones de Noor.

Calle Pablo Ruiz Picasso

Al igual que sucedió en la primera parte de este resumen por Andalucía, aquí no van a encontrar críticas expresas y extensas de cada casa, que llegarán en breve. Hablar de Noor es hacerlo de emoción, cultura, inteligencia, magia, respeto, tradición, cultura, gastronomía, producto, modernidad o belleza. Porque de todo eso se encuentra uno en esta casa, diáfana, luminosa y mágica, donde la armonía de un equipo engrasado hasta el más mínimo detalle, trabaja para conseguir en cada plato la sorpresa del comensal por varios factores.

Es justo que confiese que esta casa me hizo sentir cosas únicas que van más allá del plato o de la razón, quizás mi vida personal de la que las culturas hebreas y católicas han formado parte por obra y gracia de mis padres, hayan tenido algo que ver, pero reconozco que aquí no lloré con un plato, (eso me pasó en Aponiente o en Dani García), aquí lloré a moco tendido por sentir algo que me inundó el corazón y que a día de hoy no logro explicar con palabras. Ni tampoco creo que deba intentarlo.

Entrada al restaurante Noor

Tras pasar esa tarde caminando y pensando por la ciudad de Córdoba, donde las risas y los juegos de los niños inundaban las calles por la festividad de San Rafael, me acosté para descansar y afrontar la última jornada del viaje en dirección a Marbella, donde me esperaban dos casas completamente diferentes. Al llegar a la capital marbellí, en un día de sol esplendoroso que invitaba al baño en la playa, no me pude ni me quise resistir a ejercer de comensal a lo guiri. Así que me bajé a la playa buscando un típico Espeto que me sirviera de aperitivo a la hora de visitar una casa que pude conocer en el Congreso Andalucía Sabor y que me pareció tenía muchos puntos en común con nuestro respetado y apreciado Fuji (primer restaurante japonés de España).

Espeto

Esa casa de la que les hablaba anteriormente es el restaurante Takumi, en el que efectivamente encontré un paralelismo con lo que se ha vivido/vive en Fuji. Aquí, el maestro japonés Toshío y su socio Álvaro se entregan a probar y crear elaboraciones con el producto con el equipo de cocina, a la vez que la sala se esmera en atender a las decenas de personas que cada día cruzan sus puertas.

Esta es una de esas casas que no tienen estrella, pero sí aparecen en la Guía Michelin y sin duda es porque se come de maravilla gracias a la excelencia de su materia prima y el conocimiento a la hora de manejar los productos que tienen en la despensa, donde encontramos cercanos y lejanos, lo mejor de cada parte del mundo.

Takumi Toshio y su equipo

Tras la visita, acudir al cuartel general de esta última estancia en la ciudad, el Hotel Los Monteros, que ya nos acogió en la segunda edición del Chef & Kids y donde se rezuma paz y tranquilidad. Al caer la noche me dirijo a la más especial visita de este viaje y sobre la que se construyó todo lo que les he ido contando. Tocaba decir hola y adiós en una misma visita a un restaurante con 3* Michelin que cerrará sus puertas el próximo 15 de noviembre, y sí, como se imaginarán en estos momentos, les hablo del “Restaurante Dani García Cocina con Tradición”.

Con el chef hoy en los fogones, una sala llena con 40 comensales y un toque canario al frente de los sumilleres en manos de Rodrigo González Carballo, que pasará a ser wine director del Grupo Dani García: “Javier, los mejores vinos de Canarias viajarán por todo el mundo con nosotros”, me anuncia mientras me salen los primeros brotes de emoción.

Entrada Dani García

Rodrigo

Tres horas de mesa que se te pasan como si no hubieran transcurrido más que unos minutos durante las cuales te presentan elaboraciones que te llevan desde los últimos albores del siglo XX hasta el día de hoy, hacen de esta noche algo único e irrepetible.

Desde mi mesa observaba a los casi 40 comensales que llenábamos la sala este viernes 25 de octubre y podía apreciar las sonrisas, sorpresas y emociones en cada plato. Junto a ello no podía dejar de mirar al equipo de Dani García, tanto en sala como en cocina, que tiene que estar viviendo unos momentos sin duda irrepetibles, que logra transmitir al comensal.

No me cabe duda de que la alta cocina pierde uno de sus emblemas en España, pero la gastronomía de Andalucía, y también, por qué no decirlo, de todo el país, gana un embajador de nuestros productos y sabores por todo el mundo a través de esas aperturas que le llevarán a destinos tan dispares como Doha o Nueva York (entre otros muchos). Mucha suerte Dani, y GRACIAS por todo lo que haces y la humildad que siempre llevas encima; no necesitas recalcarlo, lo demuestras en cada gesto y con cada persona que se acerca a ti, bien trabajando o disfrutando de su cocina. Es un orgullo poder tener tu confianza y, como ya sabes, compremos tiempo para poder disfrutarlo con los que queremos.

Dani García

Hasta aquí, el resumen de cuatro días mágicos que nos han llevado a conocer la gastronomía de Andalucía gastando ruedas y kilómetros, usando la Guía Michelin como referencia. Ni de lejos es la única manera de probar las propuestas de nuestro país, pero lo que sí tengo claro tras haberla vivido, es que nuestro país es único, está lleno de gente que vale mucho la pena, gente que se deja la piel en uno de los oficios más generosos del mundo, cocinar, ya que su sudor está destinado a nuestro disfrute, ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo?

A partir de la semana próxima, haremos una crítica exclusiva de todos y cada uno de los restaurantes que les hemos resumido en estos dos artículos.

