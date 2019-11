El grancanario Ivan Monreal entra en la élite de los sumilleres a nivel mundial

El canario Ivan Monreal está viviendo en este 2019 su particular año de oro. Elegido entre los 10 mejores sumilleres de España en el pasado Salón del Gourmet, subcampeón de la Ruinart Sommelier Challenge a nivel europeo, hoy celebra no un título, sino algo más importante, un reconocimiento a su trabajo y formación que ha llevado a cabo durante muchos años.

En Austria, una de las Asociaciones más exclusivas del mundo, The Court of Master Someliers ha celebrado su convención anual, donde varios aspirantes a formar parte de ella pasan unos duros exámenes finales. En esta ya exclusiva terna final, este grancanario, que no tiene techo, ha logrado lo que ninguna persona nacida en las Islas había hecho antes, el Certificado The Court of Master Sommeliers. Este título le permitirá a partir de ahora, añadir a su nombre las exclusivas iniciales MS, que únicamente pueden hacer uso los poseedores de dicho certificado.

Como pequeño resumen de la importancia de este título, les dejamos con cuatro puntos que destacan en la propia academia:

Exclusividad: durante las cuatro décadas transcurridas desde el primer examen del Tribunal, solo unos 240 candidatos obtuvieron el prestigioso título de Master Sommelier del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Australia y Nueva Zelanda. Al servicio del vino, licores y otras bebidas alcohólicas, el Master Sommelier Diploma es la credencial profesional definitiva que cualquiera puede obtener en todo el mundo. Al usar la insignia de la Corte, el sommelier indica a sus clientes que ha alcanzado el nivel más alto de competencia y conocimiento en su profesión. Así, saben que pueden seguir sus consejos con confianza. Master Sommeliers están comprometidos con los más altos estándares de servicio y atención al cliente de calidad Además, ayudan a otros a alcanzar los mismos niveles de excelencia.

Iván Monreal junto a Edouard Oger.

Desde Por Fogones y Canarias Ahora queremos felicitar a Ivan Monreal