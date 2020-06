Se incrementan las aperturas de bares y restaurantes por toda Canarias

Como se acerca el fin de semana y buscando que tengan dónde elegir, hoy este artículo será un poco más largo de lo habitual ya que viajaremos por varias islas con el objetivo de llegar ya al primer centenar de estos #150HosteleríaPorFogones.

Pinxe Tacos: Las manos culinarias de Borja Marrero y el amor por su tierra de Andrea Arias (Texeda) nos traen a la capital grancanaria una muestra del auténtico sabor mexicano en forma de street food, sin duda ha nacido con intención de quedarse y sus sabores apuestan por ello.

Pinxe Tacos.

El Duende del Fuego: En los Llanos de Aridane (La Palma) encontramos a uno de los chef con más personalidad propia del archipiélago. En su pequeño reducto elabora una propuesta que se basa con fuerza no sólo en el tan cacareado y aplaudido kilómetro cero, sino que apuesta por la salud y el sabor siempre de la mano. Su carta, apta para todo tipo de intolerancias con cada plato perfectamente señalizado y sus panes, toda una obra de arte.

El Duende del Fuego.

La Jaira de Demian: En Puerto del Rosario, Fuerteventura, el comensal puede degustar una cocina que añade unas gotas de riesgo en el sesgo de una isla que tiene más potencial del que pueda parecer.

La jaira de Demian.

Nakai: En esa pequeña ciudad dormitorio en la que se ha convertido Playa Honda (Lanzarote) brilla por sí misma la propuesta de Nakai, mirando directamente hacia el océano Atlántico.

Nakai.

Restaurante Dunas de Famara: Con el inconfundible sello de sus propietarios (El Risco) emerge majestuoso un local con las mejores vistas a las Playas de Famara. Sobre su propuesta gastronómica, la fiabilidad que da su casa madre, de las mejores de Canarias.

Dunas de Famara.

La Barra de Rayuela: Gastrobar ubicado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife en el que poder encontrar platos al gusto durante cualquier hora del día.

La barra de Rayuela.

Mesón Restaurante Don Pelayo: Puro sabor a Asturias en el corazón de la capital chicharrera uniendo lo mejor de ambas regiones desde hace más de 25 años

Mesón Don Pelayo.

Meson La Hijuela: Ibéricos de Montesano y producto local dando sabor a los visitantes de este tradicional local en el corazón de La Laguna, Tenerife.

Mesón La Higuela.

Restaurante El Campo: Seguimos en el norte de Tenerife, en este caso en Tacoronte, donde ese horno a la vista hipnotiza al comensal y da pie al buen yantar.

El Campo.

Tapias Restaurante y Tasca: También en Tacoronte, Tenerife, su oferta une por igual la formalidad del restaurante y el ambiente desenfadado de las tascas norteñas, siempre mirando a la tierra y su producto como protagonista.

Tapias RTE y Tapas.

Taberna Girón: Con una ubicación privilegiada sobre el municipio de Candelaria (Tenerife), sus comensales podrán disfrutar de una exquisita comida a la vez que disfrutar de vistas al mar desde su terraza. Elaboran platos de cocina contemporánea utilizando productos frescos y naturales del país.

Taberna Girón.

Kim’s Pojangmcha: Ubicado en la capital grancanaria encontramos lo que es una auténtica casa de comidas coreanas. Más de 25 años dándole de comer a los coreanos residentes y a lo que visitaban el Muelle de Las Palmas, a los que siempre han hecho sentir como en casa. Ahora es su hijo quien ha tomado el relevo de los fogones, haciendo posible que el comensal se lleve la comida a casa y dándole un toque más moderno y fresco a un local que ya lo demandaba.

KIMS.

Vianda Gourmet: Elegir los mejores productos procedentes de media España y poder disfrutarlos recién abiertos acompañados de una buena cerveza o una excelsa copa de vino, momentos de disfrute que Vianda te permite hacer en el local o llevártelo a casa.

Vianda Gourmet.

Restaurante La Marinera: Sin miedo a equivocarnos, el restaurante con las vistas más privilegiadas quizás de la isla. Por un lado, al océano Atlántico y su inmensidad, por el otro a la totalidad de la playa de las Canteras. Su producto estrella lo dice el nombre, todo aquel que procede del mar, pero famoso también por sus paellas clásicas.

La Marinera.

Casa Carmelo: Uno de los pioneros en trabajar las mejores carnes del mundo. Al igual que en La Marinera, impregnado de tradición y respeto para lo primero, el comensal, en un entorno que ya forma parte de la capital grancanaria.

Casa Carmelo.

La Tasquita D’Iván: Tanto en la Plaza de España como en la calle General Vives ya están los dos fogones a pleno rendimiento. Sus tortillas, que se han convertido en imprescindibles para el comensal, con unos menús muy apreciados por los asiduos en la zona.

La tasquita d'Iván.

Dos Hermanos: En Ojos de Garza, Telde, encontramos al que quizás pueda ser llamado como el mejor bocadillo de calamares de toda Gran Canaria, tanto por su calidad como por su elaboración, siempre en el momento. Pero Dos Hermanos es mucho más, hablamos de una de esas casas de comidas de las de toda la vida y que ahora necesitan a su comensal más que nunca, no nos olvidemos de ellas.

Dos Hermanos.

Dara Feeling Food: Por lo pronto en Triana ya ha vuelto a levantar las persianas de su local la pionera en propuestas saludables de la capital grancanaria y quizás de la isla. Sus menús de mediodía ya forman parte del rito de todos aquellos que queremos comer sano además de sabroso, y aquí se une todo.

Dara Feeling Food.

Restaurante Don Quixote: Si la memoria y los años no me fallan, el primer local que trabajó el concepto de carne a la piedra en la capital grancanaria. Varias décadas después y tras un lavado de cara en cuanto a comodidad y confort, sigue cautivando al comensal.

Quixote.

Ribera del Río Miño: El matrimonio gastronómico que unen Galicia y Canarias tiene nombre propio, el del tristemente fallecido don Rafael Pulido. Pero tras este parón, su sobrino Miguel y el equipo que lideran Tero y Lavinia en la sala, junto con Alfonso en la cocina, volverán a llenar de alegría al comensal que ya los echaba y mucho de menos. Ahora mismo abierta únicamente la sala, por la barra habrá que esperar muy poquito.

La ribera del Río Miño.

Ons: Sin hacer ruido llegaron a la calle Portugal, al calor de la playa de las Canteras, donde gracias a su buen trabajo, seriedad y respeto por el producto se han hecho con un nombre propio entre sus clientes, que no han parado de recomendarlos y hacerlos crecer. En esta nueva fase, puedes llevártelo a casa o saborearlo en el local, a elección del comensal.

ONS

Don Don Ramen: El mejor ramen de Las Palmas de Gran Canaria y casi me atrevería a decir que de las Islas Canarias en su conjunto. El resto de la carta, un acompañamiento a la altura, pero aquí hay que venir a degustar cuchara de verdad, con una variante vegetariana que hará las delicias de todos aquellos que les apetezca probar algo diferente.

Don Don Ramen.

Kyoto: Un baluarte de la cocina japonesa en la capital grancanaria que con el paso de los años ha aumentado su consistencia gracias a la fidelidad de su clientela y, sobre todo, al aumento de su valía gastronómica, que los ha posicionado en lugar de honor en este estilo de cocina, tan mal imitada por muchos.

Kyoto.

La Bodega de la Avenida: De los primeros en abrir durante la Fase1 y con un éxito abrumador que repite ahora en su interior. Alex en la cocina y Efrén en la sala se han convertido a pesar de su insultante juventud en unos auténticos emblemas de la gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria.

La bodega de la avenida.

El Rincón de Triana: Aunque su nombre te pueda llevar a Andalucía, este pequeño pero acogedor restaurante se encuentra en una de las transversales que da a la playa de las Canteras. ¡Cuánta magia en esos callejones anexos a la playa! En él podemos encontrar fusionados platos de la gastronomía canaria sin dejar de mirar a las influencias del exterior que tanto nos enriquecen.

El Rincón de Triana.

El Pote: Con Aldal e Idaira al mando del timón, sigue este restaurante rumbo a superarse a sí mismo un año tras otro. Este 2020 les trajo el reconocimiento de los premios Qué Bueno Canarias Heineken como Mejor Cocina Española y en esta crisis no han parado quietos. Primero, para llevar a domicilio y take away, ahora para disfrutar de sus salones en lo que llega próximamente su barra, un punto imprescindible y con carta propia.

El Pote.

Los Almácicos: Un local que no tardaré en visitar por muchos motivos. Primero, porque abrir un negocio nuevo en estos momentos es de valientes y hay que apoyarlos. Segundo, porque conozco de sobra a uno de sus dueños, Dalmai Hernández, un grande de la sala en Canarias y que se ha unido a su mujer, Xiomara, y su hermano, Killian, a la hora de ofertar en Veneguera, un pueblo de sólo 300 habitantes, una aventura gastronómica que bien merecerá la vuelta a la isla. Todo ello basado en el producto local pero con un toque desenfadado y divertido que lo hace único en su entorno.

Los almácicos.

La Tienda en el 31: Otra de esas gastrotiendas con magia, donde bien se puede comer o beber alguna delicadeza procedente de Canarias o del exterior, como pagarlo y llevártelo a casa. Carolina siempre te ayudará a elegir bien y acertar en lo que buscas.

La Tienda en el 31.

Churrería Cafetería Hermanos Montesdeoca: Con un profundo lavado de cara pero respetando toda su esencia, espíritu y alma, este mix que une los conceptos de churrería y cafetería vuelve a dar luz a la zona del Mercado de Altavista. Es emocionante ver cómo para algunos este paréntesis les ha dado ganas de dar un paso al frente. Con el Kojak también en obras, estos dos puntos de la gastronomía de Ciudad Alta acogerán con nuevos bríos a sus comensales, vecinos de la zona o foráneos que van a los mismos para disfrutar del ambiente de siempre.

Hermanos Montesdeoca.

La Cascada: Uno de los restaurantes emblemáticos de la isla de Lanzarote, ubicado en pleno casco antiguo de Puerto del Carmen y que, debido a la escasa afluencia turística, ha decidido probar una aventura nueva. Su chef ejecutivo, Germán Blanco, te asesora a la hora de prepararte un menú acorde a tus necesidades. Una vez decidido todo esto, el propio chef y un equipo conformado por D.O. Unique Events se acercan al domicilio y te harán sentir la experiencia del restaurante en tu propia casa, cocinando para ti y preparando/ejecutando hasta el más mínimo detalle, vajilla incluida. Tú y tus invitados, simplemente tendrán que trabajar el goce y disfrute de la experiencia.

La Cascada.

Brisa Marina: Mencionar a Juan el Majorero es como llamar a la esencia de la gastronomía conejera en Playa Blanca, Lanzarote. Su casa, el Brisa Marina, es mucho más que un restaurante, es la casa del pueblo, es el punto que todos los que visitamos la isla sentimos como llegar a tierra, es la bienvenida al turista y el abrazo al canario. Durante los primeros días de julio, esta familia que abre 364 días al año volverá por sus fueros y yo no concibo un verano sin sentarme en su terraza y disfrutar del ambiente de un lugar único.

Brisa Marina.

La Bodega de Santiago: Lo que Juan el Majorero es a la zona turística, lo es la familia de Juan Carlos al pueblo de Yaiza: gastronomía y respeto al comensal por los cuatro costados. En el bar del pueblo llevan más de 25 años haciendo la que muchos consideramos mejor garbanzada de Canarias, que también se sirve en esta bodega, donde un árbol centenario da sombra y cobijo a los comensales, que también pueden decidirse por su interior, lleno de historia y sentimientos tradicionales. Su cocina, de raíces y productos, pero sin dejar de ir cada día un poquito más allá.

La Bodega de Santiago.

Qué Leche!: Jennise Ferrari y Mario Ureña, o viceversa, vuelven a principios de julio, el día 1, a encender sus fogones. Este tiempo les ha servido para pensar y reflexionar, con ganas de devolver al comensal algunos de esos bocados que sentimos como imprescindibles en la casa, como esa tarta de queso o la alcachofa a su manera, pero también se sacarán algunos conejos de la chistera que harán brotar de satisfacción a su ya de por sí, fiel clientela. Uno de los BIB Gourmand Michelin de la isla con la mirada puesta en el crecimiento constante.

Qué leche.

Casa Juan: El Hierro, la isla canaria de moda para el gran público televisivo por obra y gracia de la magnífica serie que lleva su nombre y de la cual se está rodando ahora mismo la segunda temporada. Pero en este rincón mágico de las islas, donde el Mar de las Calmas hace de las suyas y La Restinga se alza como guardián de sus tesoros, tenemos uno de los mejores restaurantes enfocados al mar de toda Canarias, Casa Juan. Arabisén Quintero, en la cocina, y Lorena Machin, en la sala, ya están afilando sus armas para hacer salivar al comensal con la mejor sopa de pescado, lapas y cangrejos que uno puede soñar, los camarones fritos al estilo Angel León o esos pescados de las profundidades como su fula de altura. Este año además con el valor añadido de su propia huerta, donde llevan meses trabajando la tierra para que sus frutos tengan la misma excelencia que los marinos. Ya estoy tardando en coger plaza y darme un salto, que además habrá que degustar esa preparación especial que elaboran con el conejo como ingrediente principal y a la que aún no le he hincado el diente.

Casa Juan.

El Rincón de Juan Carlos: Ya tenemos fecha de apertura en uno de los restaurantes con Estrella Michelin de las islas, el 21 de julio. En ese día, como reza la comunicación que han sacado, vuelve la familia, pero yo voy un poco más allá, y digo que vuelve el que, para muchos, entre los que me incluyo, es el mejor restaurante de toda Canarias, con mucho respeto al resto, pero así lo siento y así lo debo decir. Juan Carlos y Jonathan, en la cocina, Maria José y Raquel, en la sala, junto a todo su equipo y el espíritu imbatible de Ina León, la madre de los chef, que jubilada pero bien presente en esencia, hace sentir magia en la mesa por cada uno de los platos y cada una de las copas. Al Rincón no se va a comer, al rincón se va a vivir.

El Rincón.

Si han seguido hasta el final de este largo artículo, muchas gracias, ya que con él queríamos llevarles de la mano a que puedan elegir alguna opción para los próximos días donde disfrutar de nuestra hostelería. Con esto ya hemos alcanzado el centenar en nuestro reto por buscar estos #150HosteleríaPorFogones. Ahora entraremos en Fase 3 si nada se tuerce y a partir del lunes próximo las barras de los bares y restaurantes volverán a ser punto de encuentro y reunión para todos, siendo ese nuestro foco para estos próximos días, así que contamos con ustedes para que nos hagan saber por Facebook, Twitter e Instagram bajo los nicks de @PorFogones y @AlaHoradeComer, de esa barra donde tanto disfrutan de un café, una caña o una buena oferta gastronómica. También haremos hueco a algunos restaurantes ubicados en centros comerciales y que estén haciéndolo bien.