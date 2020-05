La vuelta al mundo en 80 platos, sin moverse de casa

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad con una riqueza gastronómica que ha surgido de la pasión de sus gentes por salir a la calle y compartir ratos de ocio con sus vecinos y amigos. Ello ha conllevado en la historia grandes momentos de disfrute que cada uno de ustedes tendrán en la retina o en su memoria gustativa. Ahora, todos estos locales que forman parte de nuestra razón de ser, sea el bar de la esquina donde tomarse el desayuno, ese sitio donde tener un almuerzo en familia, con amigos o a través de una reunión de trabajo, o el local donde terminar una larga jornada con ese plato reconfortante, están cerrados y todos nos damos cuenta de cuánto los necesitamos y echamos de menos. Pues sepan que muchos de ellos han decidido no esperar más a recibir a esos clientes, parte de su familia, y han dado el paso adelante para acercarles sus fogones a domicilio. En este pequeño reportaje viajaremos por platos y propuestas gastronómicas de diversas partes del mundo, para que cada uno pueda viajar sin moverse del sofá, que es lo que toca ahora. A la hora de elegir cada una de sus propuestas, les invito a visitar las redes sociales de cada uno de los restaurantes, ya que es por allí por donde encontrarán las diferentes propuestas.

FUJI: El primer restaurante japonés que se abrió en España y qué tras 52 años con sus puertas abiertas, no va a dejar que nada lo pare. Sin duda, un aliciente de lujo que es un emblema de la cocina japonesa y que puede ser degustada en casa, todo bajo la elaboración y creación de su alma máter, Miguel Martínez. Para reservas, mirar su página web, www.fuji.es

Fuji

MAJUGA: uno de los mejores restaurantes de la isla. Recordemos que su chef, Braulio Rodríguez, obtuvo el galardón de Mejor Chef de Canarias en los Premios Qué Bueno Canarias Heineken este mismo año. En servicios de martes a domingo, sus arroces y varios de sus platos emblemáticos están disponibles, y con conocimiento de causa ya que los hemos pedido en casa y los recomiendo sin duda alguna. José Luis, su alma en la sala, es quien te lleva personalmente los pedidos a casa porque como él mismo dica, “no quisimos una empresa de transporte porque hemos ido un poco más allá, queremos ver a nuestro cliente a la cara y que la comida le llegue como lo hacemos en la sala”. Doy fe de que lo consiguen. El teléfono de reservas es 659.74.65.71 y como les decía, dan un número limitado de comensales al día para mantener la calidad, avisen con tiempo para la reserva. La carta se la mandan actualizada por WhatsApp ya que siguen con su idea de cocina de mercado: lo que ofrezca este cada día, eso se cocina.

Majuga

FEELING FOOD: baluarte y emblema por lo pionera que ha sido esta propuesta de alimentación sana y saludable en la capital grancanaria. Ahora, Dara te lleva unos desayunos de ensueño, Brunchs con cava a domicilio y además tiene preparado algo muy especial para el Día de la Madre, no te lo pierdas. “Empecé con esto casi por accidente y ha sido un boom que nos está llenando de vida y alegría. Ver la cara de nuestros clientes y cómo se alegran de estos pequeños desayunos nos llena de fuerza”.

Dara

ENOTECA EL ZARCILLO: Mario Reyes y su equipo de El Zarcillo han decidido ponerse la zona alta de la ciudad por montera (Tafira y alrededores) desde donde les acercan a su casa esos deliciosos platos elaborados por Gonzalo y por Génesis que hacen la delicia de sus comensales. Si a eso le añadimos la ventaja de contar con la oferta en vinos que tiene esta casa bajo su insignia madre, Vinófilos, el pack está más que completo.

Zarcillo

EL NOVILLO PRECOZ: un histórico de las carnes no sólo de Las Palmas de Gran Canaria, sino de toda Canarias. Una propuesta valiente la que esta familia hace proponiendo llevar a casa sus inolvidables carnes a la brasa, pero también platos como el choripán o el famoso Polvito Uruguayo, casa donde nació este ya carismático postre.

Novillo

BULULÚ CANARIAS: un pequeño rincón lleno de sabor venezolano por los cuatro costados donde elaboran y llevan las famosas arepas y cachapas un paso más delante de lo acostumbrado. Pero no hay que olvidar el resto de su carta, todo un descubrimiento en cuanto a una cocina llena de raíces.

Bululú

KOJAK y CHUKULUKY PIZZA: Desde el Mercado de Altavista, la familia Vizcaíno está elaborando sus famosas tortillas, los platos de cocina tradicional y sus pizzas para todos aquellos que la echan de menos.

Kojak

El RINCÓN LIBANÉS: la multiculturalidad de la oferta gastronómica de la ciudad siempre ha sido uno de sus alicientes y esta propuesta es de las que harás que te chupes los dedos. Los aromas de esta cocina tan rica en especies perfumarán cada rincón de tu cocina.

Rincón Libanés

LA ALACENA DE CEBRIÁN: un buen ibérico en casa nunca está de más, pero para elegir mucho mas que jamón, La Alacena te trae un surtido de lo más interesante.

Alacena

PINXE TACOS: la nueva propuesta recién abierta por Borja Marrero y Andrea Arias (Texeda) donde la Street food mas auténtica de México invade los paladares de sus comensales. Sus tacos, llenos de chispa y fuerza harán las delicias de los amantes a esos bocados con los dedos.

Pintxe Tacos

OH, QUE BUENO!: toda una institución en Guanarteme, justo en el medio de la Plaza del Pilar, Guillermo y su familia empiezan esta semana con un reparto a domicilio con ganas de reencontrarse con su clientela de siempre. Sus Hamburguesas, Salchichas, Arepas y Papas Fritas se reencontrarán en casa.

Oh, qué bueno

ALLENDE: desde ese primer local que Jesús y Nawja abrieron en la calle Joaquín Costa en su día, hasta lo que significan para el público local a día de hoy han pasado algunos años. Fueron los primeros en crear un plato que se ha multiplicado en la gastronomía isleña como son las berenjenas fritas con miel de palma. Pero su cocina es mucho más y desde El Taller de Allende siguen atendiendo y sirviendo su propuesta a todos sus incondicionales.

Allende

EL POTE: 40 años abierto, varias generaciones tras sus cuatro paredes y el premio como Mejor Restaurante de Cocina Española en los Premios Qué Bueno Canarias Heineken 2020 han estimulado la ilusión del equipo que lideran Adal e Idaira. Cocina con manos de mujer y mucho sabor en los fogones.

El Pote

PORTO MERIDIANO: un clásico de La Minilla donde es habitual ver a familias enteras disfrutando de una buena mesa y, aún más importante, la sobremesa, mientras los pequeños corretean por el parque. Pedir su cocina sin duda nos lleva a esos recuerdos que anhelamos en volver a vivir cuanto antes.

Porto Meridiano

ANTICO CAFFE: no conozco personalmente este local, pero las referencias que me llegan de él a través de personas con mucho fundamento gastronómico han hecho que me fije en estos desayunos a domicilio que sin duda son una gran manera de empezar el día.

Antico

PLiZA21: helados italianos artesanales desde primera línea de Las Canteras hasta la puerta de tu casa. Un postre que siempre viene bien.

Pliza

YAZMINA: sí, todos conocemos que Yazmina no está en Las Palmas de Gran Canaria sino en Telde, pero hay sitios que son propiedad “mancomunada” de una isla y este es uno de ellos. Desde esta semana, el equipo de la famosa cafetería te alcanza a tu casa su famosa Pata de Cerdo, tú eliges el cómo, por bandeja, al peso o en bocadillos, con su pan y su queso tierno, como si estuvieras en esa barra mágica. Y desde aquí quiero saltarme un off the record y felicitarles públicamente por ese gesto que tienen de aprovechar sus viajes a la capital grancanaria y acercarles bocadillos de pata gratuitos a varios centros sanitarios de la ciudad. También sirven hasta la zona de Vecindario.

Jazmina

EL LAGAR x GOFIO: y permítanme la licencia de terminar en Madrid, en pleno corazón de la capital de España donde tenemos a nuestros amigos Safe Cruz y Aida Pera (Gofio, 1*Michelin) llevando su alta cocina canaria a los domicilios del punto cero de esta pandemia. Sin duda, para los canarios que viven en la capital o para todos aquellos amantes de nuestra gastronomía, una oportunidad única de disfrutar un manjar a domicilio. Roberto Rábano y Rose Del Pino ya han dado buena muestra de ello y su experiencia ha sido más que notable.

El Lagar x Gofio

INCABE: y aunque muchos de estos restaurantes les llevan también la bebida a domicilio, quiero terminar recomendándoles los productos de nuestros amigos de Insular Canaria de Bebidas, (INCABE), que en esta época no sólo están preparando acciones de cara a ayudar a la hostelería, sino que también acercan a domicilio los productos de su catálogo que puedan ser del interés del consumidor.

Incabe

Sin duda el sector está deseando activarse, este artículo se ha redactado y escrito la tarde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció las nuevas medidas a las que el sector tiene que enfrentarse a partir de hoy. Sin duda, unos nuevos tiempos y una nueva vida nos espera fuera, pero no olvidemos algo, si en su momento los bares eran nuestro refugio y esos sitios donde nos sentábamos a disfrutar, ahora son ellos los que nos necesitan, no los olvidemos y demos lo que podamos cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena en que la vida vuelva a estar llena de sabores y fogones. Si les apetece, pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram bajo los nicks de @porfogones y @alahoradecomer.