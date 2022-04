Velada, la app gastro que triunfa en la Península y llega a Canarias de la mano de expertos locales

Velada es una aplicación que te ayuda a elegir el lugar perfecto para comer y cenar. Apareció hace un año con la intención de acercar a sus usuarios propuestas gastronómicas adaptadas a sus necesidades. Tras triunfar en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Marbella, Cádiz y Sevilla, aterriza en las Islas Canarias.

El 31 de marzo, esta start-up española llegó al archipiélago canario para recomendar, gracias a la experiencia y el apoyo de expertos locales, el restaurante idóneo en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma. La selección en Canarias ha corrido a cargo de Javier Suárez, director de esta misma sección, Por Fogones, el proyecto gastronómico de CanariasAhora y ElDiario.es; Cris Hernández, periodista gastronómica en la Cadena Ser, Binter y Guía Repsol; y por último, la pareja conocida en el mundo de Instagram como @canaryfoodies, que cuentan con más de 22.000 seguidores en esa red social y a la que le dan forma Cris y Marcos, una pareja de licenciados en matemáticas, profesionales del mundo de la educación y que tienen por la gastronomía un hobby muy pasional al que dotan de respeto y seriedad en Instagram.

Velada los ha elegido en función al más alto índice de credibilidad que ya se ha ido trabajando por la Península, donde nombres con tanto prestigio en la gastronomía nacional como son los de Matoses, Carlos Mateo, Philippe Regol, Jesús Terrés o Fernando Huidobro han ido dando forma a los restaurantes presentes en cada territorio.

Sin duda alguna, algo diferencial y único en esta aplicación es que las recomendaciones las hacen personas con nombre y apellido, formación y un extenso bagaje en el periodismo, crítica o comunicación gastronómica en todas sus vertientes. Si no creyeran en Velada no se habrían ido sumando ya que su reputación es lo más valioso que la app quiere aportar a sus seguidores, de hecho, prácticamente no podremos encontrar ningún restaurante que no esté validado por ellos.

Otro punto importante y que marca la diferencia desde esta guía a muchas otras que se pueden encontrar es que aquí los restaurantes no pagan nada por estar, de hecho es que no pueden pagar por estar, solo se entra si la recomendación de alguno de sus prescriptores así nos lo indica. Esto no es un catálogo donde todo tenga cabida, es una aplicación hecha de forma cercana y amena para que en este siglo XXI donde a golpe de click uno toma sus decisiones, la restauración canaria pueda estar vinculada de alguna forma a las grandes casas que están repartidas por todo el país.

Esta guía 100% digital, que ha cambiado la forma de descubrir restaurantes, llega a Canarias para ayudar a encontrar el establecimiento perfecto para cada ocasión. Los usuarios canarios podrán descubrir los mejores lugares gracias a los más de 100 filtros pensados para cubrir las necesidades de cada momento.

Además, Velada pasa a ser un actor importante en la digitalización del sector de la restauración en el archipiélago canario, posicionándose como la app de búsqueda de restaurantes más completa y con la mejor selección de las islas. La app aúna las mejores características de las guías clásicas y las apps de reserva, creando un proyecto que ya ha superado los 70.000 usuarios en un año y está viviendo un crecimiento mensual del 30%.

Velada se posiciona como la herramienta perfecta para promocionar la gastronomía canaria entre turistas nacionales e internacionales, ya que la app cuenta con multitud de usuarios de valor: amantes de la gastronomía que ya han descubierto la efectividad de Velada en los destinos que ya cuentan con ella, las grandes ciudades de España.

Pero también va a ser muy efectiva para la gente de las islas en el día a día: muchas veces uno no sabe donde ir a comer y gracias a las recomendaciones de los filtros de los que dispone la aplicación, uno puede ir seleccionando lo que más le apetezca en cada momento bien sea por estilo de comida, ubicación, precio o lo que sea. Directamente podrá llamar al restaurante desde la aplicación e incorpora loa posibilidad de ver los restaurantes más cercanos a la ubicación actual por medio de la “vista de mapa”.

Velada colabora con expertos locales, quienes ayudan a ofrecer las mejores opciones de restaurantes gracias a su conocimiento exhaustivo de las islas. Las recomendaciones de Suárez, Hernández, Cris y Marcos abarcan una amplía variedad de opciones, desde los establecimientos canarios más tradicionales, guachinches, todo tipo de cocina y sin olvidar los más afamados y consagrados restaurantes de alta cocina.

El lanzamiento de la aplicación gastronómica llega a las islas Canarias con una selección de 150 restaurantes repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma. Hestia, La Trastienda de Chago o Borneo son algunas de las opciones que destacan entre la selección en Gran Canaria, que recogen propuestas desde cocina fusión, comida tradicional o alta cocina de producto. En Tenerife, optan por clásicos como El Rincón de Juan Carlos, El Silbo Gomero o Casa Tomás como algunas de las opciones disponibles en la app. En Lanzarote no podría faltar La Bodega de Santiago, El Risco o Brisa Marina como grandes clásicos mientras que la nueva hornada de la isla con propuestas como las de Coentro, Kamezí o SeBe se antojan imprescindibles. Por último, en La Palma las opciones son diversas, y destacan Chipi Chipi, Restaurante Carmen o El Jardín de la Sal entre los destacados de la isla.

Los fundadores de esta app cuentan con una amplia trayectoria en empresas digitales de renombre internacional y se conocieron trabajando en el área de innovación de Telefónica. David Martín Suárez, Alexandra Papadopoulos y Manuel Casas Barrado han liderado proyectos en otras grandes empresas como Uber, Mozilla Firefox y Google. En total llevan más de 30 años diseñando, desarrollando y vendiendo productos digitales, que han sido usados por millones de usuarios en España, Latinoamérica y Reino Unido.

Este nuevo lanzamiento en Canarias tiene especial relevancia para David Martín, uno de sus creadores, natural de Tenerife, que ha desarrollado su carrera profesional en el sector tecnológico de Madrid. “Canarias tiene una cultura gastronómica muy fuerte y ahora para mí es un honor formar parte del desarrollo tecnológico del sector, ayudando a darle visibilidad y avanzando juntos”, apunta David Martín.