Escuela de gimnasia emocional:entrenando el bienestar interior

Dicen las estadísticas que los españoles somos carne de matrícula de gimnasio, aunque luego no vayamos tanto como nos proponemos. En un mundo donde la apariencia física y los cánones de belleza exigen músculo (para ellos) y juventud, delgadez y firmeza (para ellas) apuntarse a cardio, zumba o fitness es casi obligación. Pero el ser humano es más que cuerpo y en los últimos tiempos también proliferan las iniciativas que proponen una apariencia saludable, sí, pero cuidando el interior. Mens sana in corpore sano, que reza el antiguo adagio. Hay un boom de la literatura de autoayuda y abundan las conferencias sobre el poder de la mente. Paralelamente, se ponen en marcha, presencial y virtualmente, distintos proyectos de coaching, desarrollo mental, programación neurolingüística (PNL), neurociencia… Si no de forma mayoritaria aún, sí va tomando fuerza la idea de un bienestar integral y un atractivo global, no solo físico. Una tendencia que suma seguidores día a día, en la que encajan perfectamente titulados que han descubierto cómo reinventarse profesionalmente para desarrollar trabajos que les satisfacen más.

Aunque farmacéutica de formación y de profesión, master también en Dirección de Marketing, lo que en estos momentos verdaderamente le apasiona a Elvira Mansur es transmitir al gran público cómo lograr un cambio interior que nos haga vivir mejor. Coach especializada en desarrollo personal y gestión de emociones, actualmente dedica gran parte de su energía al proyecto aprendegimnasiaemocional. Una Escuela de Gimnasia Emocional que surge para ayudar a quiénes la practiquen a sacar músculo interior para vivir un poco más tranquilos en un mundo global, estresante y tecnológicamente conectado que nos desconecta de la serenidad y el equilibrio. Un mundo que ya genera frustración, tristeza, insatisfacción, malestar y adicciones. Para hacer frente a este escenario, para tener las armas con qué combatir estos males, Mansur propone un curso on line cuyos vídeos semanales siguen la estructura de un plan de entrenamiento físico para lograr un cuerpo tonificado. Aunque en este caso lo que se entrena con rigor es la mente. Al más alto nivel. Una formación que también oferta de forma presencial a empresas que quieren invertir en la mejora del clima laboral y el bienestar de su plantilla. “Lo que hice fue diseñar un proceso de aprendizaje a través de rutinas periódicas, transformando los ejercicios de PNL en tablas de gimnasia, con su procedimiento y su frecuencia. Igual que una tabla de ejercicios corporales, pero para la mente”, explica.

Elvira Mansur. (Nanda Santana).

El primer ejercicio pasa por la toma de conciencia, un estado al que se llega preguntando desde lo emocional. Por eso, lo primero que se propone es preguntarse a uno mismo cómo me siento. El segundo ejercicio es sonreírse. “En vez de un prozac, una sonrisa, porque está demostrado que, aunque nos sintamos mal, si nos sonreímos, el cerebro comienza a segregar endorfinas, esas hormonas que nos hacen sentir bien. Hay quién lo podrá ver como una farsa. Porque el problema no desaparece, pero la realidad es que con esas sustancias que mi cerebro emite yo voy a poder afrontar mejor eso que me produce malestar”, señala. Un básico éste, el aprender a sonreírse. “Porque nuestra mente, ese yo interior que nos habla y nos machaca, no tiene sentido del humor alguno. Cómo tenerlo si nos estamos bombardeando continuamente con mensajes negativos sobre nosotros mismos”. Para sonreírse ayuda mirar esa imagen que nos devuelve el espejo. Por eso, sus tarjetas de visita llevan sus datos como cualquier otra en el anverso; pero el reverso es un espejo, para que según la reciba, uno se mire y se sonría, para empezar a entrenar. Otro ejercicio consiste en dar dos vueltas alrededor de la manzana en un lugar con gente desconocida, primero con la cara seria y sin saludar, la segunda con la cara sonriente. Y advertir cómo reaccionan los demás en uno u otro caso. Una práctica que habla sobre la capacidad de influir en los demás, y que sirve de preludio para la reflexión propia sobre cómo nuestra actitud crea una respuesta u otra en el interlocutor, o genera tal o cual impacto en ambientes laborales.

Sin determinismos genéticos

Hace 20 años, un psicólogo y un informático se plantearon la siguiente cuestión: ¿por qué hay personas que lo hacen todo bien y con un alto nivel de excelencia, y otras no? ¿por qué a unas les sale todo bien y a otras todo mal? Y empezaron a investigar para descubrirlo y copiar a las primeras. Sobre esta base se inició la investigación en programación neurolingüística (PNL). “El problema es que el lenguaje que usamos los que nos dedicamos a esto no es muy comprensible, nos entendemos nosotros”, reflexiona Mansur. “Pero si queremos ayudar, necesitamos que nos entiendan los demás, así que habrá que traducir al lenguaje coloquial la PNL, o lo que es lo mismo, explicar con claridad cómo funciona nuestro cerebro. Porque saberlo es el primer paso para el cambio hacia el bienestar personal y social”. El plan de gimnasia conduce a ese conocimiento que cambia la vida para mejor, aunque de entrada suscite más rechazo que interés. Y es que refranes como Moro viejo no aprende idiomas pesan mucho, también la convicción de que a partir de una edad ya es imposible cambiar. La resistencia a salir de la zona de confort por el esfuerzo que implica el cambio es una constante en la vida de mucha gente.

La carga de base genética también es incuestionable: en función de ella, unas personas nacen más orientadas al optimismo que otras. Sin embargo, los avances científicos confirman la plasticidad del cerebro y la falsedad de estas tesis. “Lo que sabemos ahora, gracias a la PNL, es que habiendo nacido pesimista, puedes aprender a convertirte en optimista”, cuenta Mansur. “El cerebro está programado inconscientemente. Y programado para la supervivencia. Es como conducir un coche, que llega un momento que también lo hacemos de forma automatizada. La mente está preparada y adaptada para sobrevivir. ¿Cómo? Generando programas. Lo que sabemos ahora es cómo cambiar esos programas que se han demostrado dañinos o inadecuados. El instrumento es la PNL, que es como el manual de instrucciones del cerebro, un órgano inmaduro y maleable hasta aproximadamente los 8 años de vida”.

Taller de Gimnasia Emocional. (Nanda Santana).

Desactivar creencias limitantes

Para Mansur, la clave está en la infancia. Su experiencia le ha demostrado cómo desde esa etapa se arrastran carencias emocionales brutales. De ahí la importancia de volver a ella para detectar qué creencias y patrones de comportamiento -muchos, emocionalmente tóxicos- se aprendieron o quedaron marcados y son el origen del malestar adulto. Una vez detectados, hay que aprender a desactivarlos y coger el hábito de vivir desde ideas y convicciones más sanas. Si el adulto tiene además hijos, esta información es vital para no educarles siguiendo pautas erróneas. Conocer cómo funciona su cerebro es vital para educar y criar bien, para evitar hacerles daño de forma inconsciente. “Los programas marcados desde niños pueden ser muy limitantes cuando nos convertimos en adultos. En el lenguaje, en los modos de hablar, en nuestro día a día tenemos un sinfín de creencias falsas que limitan muchísimo. El concepto de la media naranja, de que estamos incompletos sin otro, es una de ellas, muy tóxica fundamentalmente para las mujeres, a quienes nos han hecho creer que si no tenemos pareja estamos incompletas cuando lo cierto es que todo ser humano es una unidad en sí mismo”, explica.

A día de hoy, los expertos en PNL mantienen una lucha constante por demostrar su carácter científico. “Lamentablemente, en este mundo hay mucho esotérico suelto, sin base ni formación científica, que son una amenaza y un peligro para la buena reputación de esta disciplina. La PNL es tan empírica como que hay estómago y jugos gástricos. No se trata de creer o no creer. El quid está en cómo la enseñamos, cómo la comunicamos y cómo hablamos de ella”, concluye Mansur, que se muestra optimista al respecto. Por el momento, quienes entrenan con ella han dado un giro a sus vidas: han comprobado por experiencia que funciona.