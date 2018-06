Los estudios cardiológicos de un enfermero herreño

¿De qué nos sirve esto? pues para en un futuro, por ejemplo, poder hacer prevención primaria en los individuos susceptibles más jóvenes y tenerlos más estrechamente vigilados e incluso poder anticoagularlos antes de que les pueda dar un ictus. Hablamos de un estado que lo tienes, cuando el patrón aparece en el electrocardiograma.

Como mencioné con anterioridad, lo interesante de esto son las ventajas que puede tener un paciente de cara al futuro, desde el punto de vista preventivo, al realizarse revisiones para mantenerlo controlado.

En una investigación hay que esperar para ver que pasa y esa es la fase en la cual me encuentro, por si hay que aumentar la muestra o por el contrario, se queda tal y como está.

Quisiera también destacar que han habido momentos en los que los casos no los he podido coger de aquí, al no haber pacientes con unas determinadas características, por lo que me he tenido que servir de fuera.

– En los años que has dedicado a la formación en este campo ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención?

– Mi trabajo inicial ha estado basado en la electrocardiografía, es primordial una buena calidad del registro del electrocardiograma, eso significa preparar bien al paciente para poder hacerlo, colocar los electrodos en el lugar que está establecido y aplicar los parámetros técnicos necesarios que no alteren la señal del electro. Esto es importante, para no obtener unos resultados disparatados y alejados de la realidad. Por ponerte un ejemplo, en un Congreso Internacional presentamos un trabajo sobre como diferenciar los electrocardiogramas de los pacientes que tienen Síndrome de Brugada que es una enfermedad que produce muerte súbita, de otro grupo de pacientes que no padecían mencionado Síndrome, pero los electrodos mal colocados dieron como resultado que sí tenían tal Síndrome. De ahí la importancia de colocar bien todo en su lugar.

Así es que, ese es mi punto fuerte y luego hago labores de apoyo, como el que hemos tratado durante la entrevista, no solo en el Síndrome de Bayés, si no en otros casos clínicos.