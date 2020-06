20 alumnos máximo por clase: Canarias valora la propuesta del Ministerio y la línea de ayudas al alumnado con más dificultades

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha destacado tras la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las comunidades autónomas que ahora se analizará la propuesta para el comienzo del nuevo curso para poder formular propuestas y dudas. Según ha señalado el documento está compuesto de 14 puntos y pretenden orientar a las comunidades autónomas para el curso 2020-2021. A él se le acompaña un documento en formato borrador elaborado de forma conjunta por Sanidad y Educación.

"Lo bueno es que existe un compromiso firme por parte del Ministerio, no solo en esos 2.000 millones ya anunciados", destacó Valbuena, sino que habrán programas específicos de ayudas para "poder mejorar las dotaciones digitales de los centros y de las familias". Así mismo, cree que estas partidas permitirán "acompañar y desarrollar programas específicos de ayudas para aquellos alumnos y alumnas que hayan tenido especiales dificultades en esta final de curso a la hora de su finalización de su actividad docente al objeto de poderlas complementar el curso que viene".

El consejero había destacado el pasado lunes que confiaba en que de los 2.000 millones anunciados, 80 y 90 millones podrían ser para Canarias. A ello se le sumarían esos programas específicos anunciados hoy.

Este miércoles además explicaba en el Parlamento de Canarias que su objetivo es que las clases empiecen en septiembre y de forma presencial, aunque no se descartan otros escenarios según la evolución de la pandemia. José Antonio Valbuena aclaraba que la responsabilidad y las garantías sanitarias en ningún caso será de los equipos directivos de los centros, sino de los departamentos de la propia Consejería.

Según recoge la agencia Efe, la ministra de Educación y formación Profesional, Isabel Celaá, anunció al término de la sectorial que todas las comunidades, excepto Madrid y el País Vasco, "por razones distintas", han apoyado el documento con las instrucciones para la vuelta a clase el próximo curso, al que los gobiernos autonómicos han añadido algunas enmiendas.

La ministra ha explicado que durante la reunión ha habido consenso mayoritario entre las comunidades "sobre los 14 puntos del acuerdo", aunque se han adaptado "un par de aportaciones de enmiendas adicionales" a tres puntos "para lograr una mejor comprensión". Se trata del punto 6 que, en su origen, establecía que "en el inicio y desarrollo del curso 20-21, las administraciones seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias"; al texto se le ha añadido los términos "estatales y autonómicas respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley vigente 21/2020 del 9 de junio, así como la distribución competencial existente".

Claves del documento:

Desde Infantil hasta cuarto curso de Primaria incluido, es decir, hasta los 10 años, se formarán grupos estables de alumnado (a poder ser 15 niños y máximo 20) que no tendrán que guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros ni llevar mascarilla a no ser que salgan a otra parte del centro.



- En quinto y sexto de Primaria, en Secundaria y en Bachillerato los alumnos tendrán que guardar entre ellos la separación de al menos 1,5 metros. La mascarilla será obligatoria cuando no puedan mantener dicha distancia, pero no cuando estén sentados en el pupitre.



- Los centros priorizarán la utilización de los espacios al aire libre para las actividades educativas y de ocio, en lugar de los cerrados.



- Los alumnos deberán seguir una higiene de manos frecuente y meticulosa, evitar tocarse la nariz, ojos y boca, y usar pañuelos desechables.



- Cada centro tendrá un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia y una persona responsable para todo lo relacionado con la COVID-19.



- Los centros deberán limpiarse al menos una vez al día y los aseos al menos tres veces diarias.



- Ventilación frecuente del centro y mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.



- Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 se la llevará a un espacio de uso individual, se le colocará una mascarilla, al igual que a quien se quede a su cuidado, y se contactará con la familia.

- Se llamará al centro de salud o al teléfono de referencia de su comunidad y, en caso de presentar síntomas de gravedad, al teléfono de emergencias 112.