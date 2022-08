Un 40% de pacientes con viruela del mono requiere tratamiento médico, según un estudio

Un estudio observacional con participación de tres hospitales españoles ha concluido que un 40% de pacientes con viruela del mono sufre complicaciones que requieren tratamiento médico, ha informado este martes la Fundació Lluita contra les Infeccions.

El estudio, publicado por The Lance, se ha llevado a cabo en Madrid y Barcelona, las dos zonas españolas más afectadas, y ha contado con la colaboración del Hospital Universitario 12 de Octubre, el Germans Trias-Fundació Lluita contra les Infeccions y el de Vall d'Hebron, con la participación de la London School for Hygiene and Tropical Medicine.

Ha concluido que la infección se puede presentar con frecuencia con manifestaciones atípicas y complicaciones diferentes de las descritas previamente, y que el contacto piel con piel durante las relaciones sexuales se evidencia como el “factor dominante” en la transmisión de la viruela del mono, por encima de la transmisión aérea.

En mayo de 2022 se registraron los primeros casos autóctonos de viruela del mono en Europa, siendo España el país más afectado del continente a fecha de finales de julio.

El estudio incluye una evaluación exhaustiva de la epidemiología, características clínicas y virológicas de 181 participantes diagnosticados en tres grandes hospitales españoles, y confirma las características clínicas observadas en otros análisis, pero debido al tamaño de la muestra y el examen clínico sistemático revelan complicaciones no reportadas previamente, incluyendo proctitis, ulceración amigdalar y edema de pene.

El artículo también establece la relación entre tipo de prácticas sexuales y manifestaciones clínicas, y halla alta carga viral en lesiones genitales y orales, a diferencia de valores muy bajos en el tracto respiratorio.

Evaluación prospectiva

La evaluación prospectiva de los 181 casos, de los que un 98% son hombres y 166 se identifican como hombres que tienen sexo con otros hombres, señala que la edad media es de 37 años y la duración media del periodo de incubación se establece en siete días.

Todos los participantes presentaron lesiones en la piel, en la región anogenital (78%) y perioral (43%); el número de lesiones (entre 3 y 20) es inferior al descrito hasta ahora, y se observa malestar previo o posterior a la aparición del sarpullido.

El estudio recoge manifestaciones adicionales como que 45 pacientes (25%) tenían proctitis, 19 (11%) amigdalitis, 15 (8%) edema en el pene y 6 (3%) abcesos.

Un total de 70 pacientes (39% del total) requirieron tratamiento médico, fundamentalmente para reducir el dolor asociado a las manifestaciones señaladas, y tres pacientes requirieron un ingreso por complicaciones derivadas de otras manifestaciones.

El estudio observa que la carga viral es más grande en los hisopos de lesiones que en las muestras faringias, lo que apunta a un cambio en la ruta de transmisión de la enfermedad, en que el contagio por vía aérea parece “menos relevante que el contagio por contacto directo”.

Los investigadores sostienen que, debido al corto periodo de incubación, es probable que la vacunación previa a la exposición de los grupos de alto riesgo sea “más eficaz” que la vacunación posterior a la exposición para el control de la infección.