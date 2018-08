Abandona la promotora del Colegio de Periodistas el presidente de la Asociación de la Prensa de Las Palmas

El presidente de la Asociación de la Prensa de Las Palmas, José Miguel Suárez Mujica, se ha visto obligado a renunciar este sábado a su condición de miembro de la comisión gestora para la creación del Colegio de Periodistas de Canarias tras descubrirse que utilizó a ese órgano para presionar en busca de publicidad para su blog.

Mujica publicó un escueto mensaje en el chat de WhatsApps que comparten todos los miembros de esa comisión anunciando su decisión, pero sin pedir disculpas y sin expresar públicamente una rectificación, como le exigieron esos integrantes.

El periodista, que fue despedido del periódico Canarias7 hace seis años por utilizar sus páginas para obtener beneficio económico para su esposa en un litigio de tráfico, amenazó estos días a la directora del Maspalomas Soul Festival con una presunta resolución de la comisión gestora del todavía non nato Colegio de Periodistas de Canarias al descubrir que su interlocutor en la productora artística era un músico y no un periodista. “Ten cuidado, porque desde la comisión promotora del Colegio de Periodistas te adelanto que no se puede utilizar la palabra prensa si no se es periodista”, escribió en un WhatsApp.

Requerido por los miembros de esa comisión para que aclarara esas palabras y el contexto en el que las emitió, Mujica solo fue capaz de desmentir que lo hubiera hecho exigiendo publicidad, extremo este que hasta ahora no se ha atrevido a sostener ante este periódico, desdiciendo de ese modo a las fuentes que han confirmado todos los extremos.

Mujica montó en cólera al no conseguir publicidad del festival de soul para su periódico, despreciando las explicaciones que le fueron ofrecidas tanto desde la productora como desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, desde donde le insistieron reiteradamente en que no había habido la más mínima inversión publicitaria.

Aún así, desde su blog lanzó media decena de artículos críticos contra el festival haciendo constantes insinuaciones de obscurantismo y de corrupción al no haber conseguido que le detallaran los costes del evento como exigía.

Al publicarse sus presiones a la productora y al Ayuntamiento y la utilización a tal fin del nombre de la comisión promotora del Colegio de Periodistas de Canarias, varios de sus integrantes le exigieron una explicación y, acto seguido una rectificación pública y unas disculpas. De momento se sabe que se ha disculpado ante los integrantes de esa comisión promotora, pero no se ha dirigido ni a la productora del festival para rectificar sus amenazas ni ha emitido una nota pública en igual sentido.

Algunos miembros de la directiva de la Asociación de la Prensa de Las Palmas ya le han mostrado su pérdida de apoyos y la conveniencia de que presente su dimisión para salvar el buen nombre de la entidad. Hasta el momento esa dimisión no se ha producido.