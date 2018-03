Más de una treintena de profesionales isleños intercambian experiencias en el ‘Afterwork’ de Talento Gran Canaria en Berlín

Cada vez son más los grancanarios que trabajan en el exterior y optan por mantener el vínculo con profesionales de la Isla o con otros isleños que se encuentran en los mismos países y ciudades, lo que no siempre resulta fácil, por lo que el Cabildo convocó este miércoles un nuevo encuentro Afterwork de la red Talento Gran Canaria, en esta ocasión en Berlín, donde se dieron cita más de una treintena de personas que intercambiaron experiencias y contactos.



Una vez al año, esta red que se configura a través de Linkedin y que ya cuenta con más de 850 miembros en todo el mundo, sale de internet para que sus miembros se pongan cara al rededor de un picoteo tradicional canario y buena conversación, esta vez en en una céntrica galería de arte de Berlín a la que también acudió el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la consejera de Turismo, Inés Jiménez, quienes conocieron de primera mano los proyectos y anhelos de estos jóvenes emprendedores, empresarios y profesionales.



Tras pasar por ciudades como Salamanca, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria y países como Italia, Inglaterra, Brasil y Cabo Verde, Vicente Romero ha decidido echar raíces en Berlín, donde se ha casado y espera una niña. A pesar de su juventud, su gran experiencia en diversos países y su dominio del portugués le han permitido dedicarse al marketing online en una empresa alemana en la que gestiona cuentas y clientes del mercado latinoamericano, sobre todo Brasil.



Al marketing online también se dedica Magdalena Quintana, que llegó a Berlín hace más de ocho años gracias a una beca Leonardo. “Siempre hay intención de volver, pero no iría con cualquier proyecto, tiene que ser algo muy especial”, asegura esta grancanaria a la que le intriga “todo lo que se puede hacer en el mundo online en Gran Canaria”. Actualmente trabaja para Bonaverde, una innovadora empresa que ha creado una máquina de café inteligente para la que logró una financiación de dos millones de euros a través de un crownfoundig.



Se trata de una máquina de tamaño doméstico que, a través de un novedoso proceso de tueste y molido permite servir un café totalmente fresco en 20 minutos. La empresa no solo trabaja con muchos tipos de cafés, sino que lo hace personalmente con el agricultor, a quien compra directamente el producto.



Dácil Granados, una de las talentos que acudió a la cita, es guía turística y de museos y escribe en un blog llamado Berlín Amateurs. Trabaja en español, se siente muy bien en Berlín, ya tiene un nutrido grupo de amigos y un trabajo que le gusta. “Volvería a Gran Canaria sin dudarlo, pero dentro de unos años, como hacen los alemanes que se jubilan y se van en Canarias”, asegura esta grancanaria que lleva ya más de cinco años en esta ciudad alemana.



El caso contrario es el de José Díaz, que lleva más de 30 años en Alemania donde ha creado varias empresas, una de ellas tecnológica. Desde que estudió la carrera de Informática en Berlín, se ha dado cuenta de que “la vida en Alemania, la forma de trabajar y la cultura son totalmente distintas a la española”.



Por eso le resulta complicado pensar en volver a la Isla. “Para eso necesitas contactos que yo no tengo, así que después de tantos años no me lo planteo”, dice con firmeza este grancanario a quien gustan los encuentros como éste en los que se puede insistir en estudiar qué se puede hacer por Gran Canaria desde Alemania: “Hay gente con muchos conocimientos y con otras visiones y experiencias que se podrían utilizar para formar algo realmente bonito en Gran Canaria”.



Edades distintas, historias dispares y experiencias diversas… Algunos de los miembros de la red llegaron a Berlín para estudiar o para aprender el idioma, otros huyendo de la crisis en España. Carmelo Molino llegó a Berlín por amor y tuvo que empezar de cero ya que no sabía hablar alemán. Gracias a la Asociación Canarias en Berlín, que además colaboró en la organización de este encuentro, encontró el primer colchón “para paliar la magua” y ahora lleva 10 años en la ciudad, aunque “firmaría donde fuera” por volver a la Isla. “Cada vez que vuelvo valoro más el clima, la gente, el mar… la isla es un lujo”, asegura este licenciado en filología eslava, experto en Europa Central y del Este.



Como José Díaz, de encuentros como el ‘Afterwork’ valora la posibilidad de crear sinergias con otros canarios y de unir fuerzas para plantearse todo lo que pueden “enseñar los canarios en turismo o energías renovables a los propios alemanes, qué podemos ofrecer y en qué podemos ser competitivos”.



Patricia Campos lleva más de cuatro años en Berlín y tras pasar por una empresa de dedicada al marketing online, ha empezado hace poco en una empresa emergente del sector financiero (startup) que lleva inversiones y depósitos a plazo fijo. Tarde o temprano volverá a Gran Canaria, pero cuando considere que haya acumulado la experiencia suficiente. Patricia confía porque el desarrollo económico de la Isla está mejorando y espera que “el boom de startups” llegue a Gran Canaria gracias sobre todo a las ventajas fiscales.



Por su parte, la psicóloga Margarita Albarracín ya tiene billete de vuelta. Tras estudiar en la Universidad Humboldt de Berlín, regresó a la capital alemana para que su hija fuera bilingüe y ya lleva 6 años. Ahora considera que es el momento de volver a Gran Canaria, donde se establecerá por su cuenta como psicóloga en el sur de la Isla, tanteando precisamente al mercado alemán.



A pesar de sus historias y sus experiencias muy distintas entre sí, todos los asistentes coincidieron en que encuentros como los que celebra la red ‘Talento Gran Canaria’ son beneficiosos tanto para conocerse, como para valorar más las posibilidades que ofrece la isla de Gran Canaria para desarrollarse profesionalmente, por lo que la Spegc ya ha incluido en la red a directivos y profesionales altamente cualificados en esta red de contactos de isleños por el planeta.