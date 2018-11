Agaete Sin MacroMuelle invita a salir este sábado a la calle contra una obra "sobredimensionada" e "innecesaria"

La plataforma ciudadana Agaete Sin MacroMuelle ha pedido este sábado a la sociedad grancanaria que participe este sábado al mediodía en una manifestación en contra del "Macromuelle de Agaete", que partirá desde la plaza de San Telmo, de Las Palmas de Gran Canaria.

La protesta continuará por la calle Bravo Murillo, donde hará una parada frente a la sede del Cabildo de Gran Canaria, para continuar su recorrido por la calle Tomás Morales y paseo de Lugo, para alcanzar acto seguido la plaza Rafael O'Shanahan, frente a la sede del Gobierno de Canarias, donde el colectivo leerá un manifiesto.



Una vez allí, Agaete Sin MacroMuelle explicará los motivos de la manifestación, las acciones que el colectivo va a realizar y la posición que mantiene para paralizar las obras de construcción del "macromuelle" de Agaete.



Tras reiterar que la obra prevista está "sobredimensionada" y que es "innecesaria", el colectivo ciudadano reclama al Ejecutivo canario una mayor "transparencia" en este asunto.



La plataforma ha recordado que durante los últimos meses se ha reunido con los partidos políticos, ha realizado multitud de acciones ciudadanas de protesta y hasta un estudio de las acciones legales pertinentes para paralizar la obra promovida por el Gobierno de Canarias, que pretende emprender porque "hay graves defectos de forma y faltan documentación y otros procesos".



La manifestación llega ante "la persistencia de los promotores de continuar con la obra, de su incapacidad para escuchar a la ciudadanía y de su falta de consideración al no haber dado explicaciones sobre un proyecto que hipotecará el futuro de la isla".



La plataforma y "decenas de movimientos sociales y ciudadanos" mantienen una posición unida ante una obra que, en su opinión, solo responde a "intereses particulares promovidos de manera ilícita desde las administraciones públicas".



A su juicio la infraestructura es "totalmente innecesaria" porque en la actualidad el muelle de Agaete su capacidad solo se encuentra en un uso del 23% y no es necesario hacer una inversión de 44 millones de euros cuando hay otras prioridades para la sociedad canaria como "Sanidad, Educación o combatir la pobreza".



El colectivo destaca el gran impacto paisajístico y medioambiental del proyecto, que aumentará las emisiones de CO2 de la isla, además de ruido y contaminación lumínica, con efectos en la población de la pardela cenicienta.



Además, Agaete Sin MacroMuelle defiende que el proyecto está desfasado en el tiempo y que precisa un nuevo estudio de viabilidad, y que, además de antidemocrático por no consultar a la población del municipio, es una obra "a la carta" de Fred. Olsen y Armas, cuando lo juicioso sería que ambas navieras compartieran un puerto infrautilizado.



La plataforma ha rechazado la posición de Nueva Canarias en este asunto, con su abstención en el Parlamento canario, por lo que ha pedido al Cabildo de Gran Canaria que se posicione frente a este proyecto y pida al Gobierno canario que paralice el "macromuelle" de Agaete.



Por todo ello la plataforma emplaza "a toda la gente, de Gran Canaria y de todas las Islas", a que este sábado reivindique con una manifestación multitudinaria "que otro futuro en la isla es posible".



El Ayuntamiento de Agaete ha reiterado su negativa a las obras de ampliación del Puerto de las Nieves y ha subrayado la importancia de garantizar el derecho de opinión y de manifestación, por lo que pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de transporte gratuito.



Los residentes en el municipio interesados en asistir utilizando este servicio pueden inscribirse en la Biblioteca Municipal Manuel Alemán y en el Registro General del Ayuntamiento hasta este jueves.