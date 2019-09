Las Agencias de Viajes dan por perdida la temporada de invierno en Canarias tras la quiebra de Thomas Cook

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, ha asegurado este martes que prevé una "fuerte tormenta" tras la quiebra de Thomas Cook y que en destinos como Canarias se puede dar por perdida la temporada de invierno, lo que puede abocar a la desaparición de muchas pymes.



Gallego ha explicado que el 17% de los turistas que viajaban a Canarias lo hacían a través de Thomas Cook, principalmente en invierno, y que hay "cientos de miles de turistas que tienen pagadas sus vacaciones y que va a ser difícil que vuelvan a contratarlas con otros operadores".



A esto hay que sumar que Thomas Cook paga a 90 días, lo que significa que los empresarios que no han cobrado en verano "han perdido ese dinero", según Gallego, que ha asegurado que hay fuentes que hablan ya de pérdidas de 200 millones pera las hostelería y de que en Canarias están en el aire "aproximadamente 17.000 puestos de trabajo, el 10 % de los puestos de trabajo de la hostelería".



"Será un invierno muy duro pero estamos convencidos que de aquí a la temporada que viene se va a recuperar (...) y otros operadores ocuparán su lugar, sus rutas y se podrán salvar tanto el verano de 2020 como el invierno".



"Los más perjudicados son los hoteleros, las grandes cadenas de Baleares y Canarias y las pequeñas y medianas cadenas (...). Esta situación puede abocar a pequeñas y medianas empresas a desaparecer", fundamentalmente en Canarias y Baleares, ha asegurado.



También ha explicado que desde CEAV van a remitir un escrito a la Comisión Europea para que cuando haya ciudadanos europeos que se queden "colgados" por una situación similar, en aquellas rutas en las que vuelan otras compañías aéreas se controle automáticamente que los precios no suban.



"Lo que no puede ser es aprovecharte de una situación de desgracia para aumentar tus cuentas de beneficios", ha subrayado.