La historia de Anthony Fernández evidencia las barreras de movilidad que aún existen en la escuela de arte de Lanzarote

Hay centros centros educativos de Canarias que aún presentan barreras de movilidad para los estudiantes. Es el caso de la Escuela de Arte Pancho Lasso, en Lanzarote. El alumno Anthony Fernández, con una discapacidad que le afecta a la movilidad de sus brazos y piernas, ha relatado en un vídeo colgado en sus redes sociales las dificultades con las que se encontró este miércoles al comenzar el primer día de curso. "No puedo subir ni bajar escaleras, y para mi sorpresa, he llegado al instituto el primer día y no hay ascensor", denuncia.

La Consejería de Educación explica a este periódico que nada más conocer el caso a través de las redes sociales buscó una solución al joven. De momento, se ha habilitado la biblioteca del centro, que se encuentra en la primera planta del edificio, hasta que se pueda buscar una opción a largo plazo como un ascensor o una silla elevadora que le permita acudir a las clases. Es la primera opción la que cobra más fuerza.

Anthony Fernández aseguraba en el vídeo, que ha tenido gran repercusión, que la única solución que se le había dado era que acudiera al centro el jueves para asistir a la primera clase de las 8.00 de la mañana, pero el resto de las asignaturas se impartían en la planta alta.

El joven denuncia que el plazo de la Unión Europea para adaptar todos los centros públicos de manera que no tuvieran problemas de accesibilidad era hasta septiembre de 2018, pero aún no se cuenta con ascensor en este centro. Por ello, pedía una solución. "Tengo que asistir a clase", subrayó.

Fuentes de la Consejería de Educación explican que este mismo jueves el estudiante podrá incorporarse ya que se ha adaptado la biblioteca para ello y animan a que ante cualquier caso como este o cualquier problema con un centro educativo las familias se pongan en contacto con Educación, que debe garantizar que todo el alumnado pueda acceder a clase con las mismas oportunidades.

Se trata de un centro que además se encuentra parcialmente protegido, por lo que las obras que se realicen requieren de varios trámites. No obstante, la Consejería de Educación entiende que esto no es excusa y que se debe agilizar pronto una solución para este centro y que la movilidad quede garantizada sin ningún tipo de traba.