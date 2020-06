Anulada la adjudicación del servicio de ambulancias en La Gomera y El Hierro

La adjudicación del concurso de ambulancias para renovar una flota que circula desde 2008, con un procedimiento anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido desde 2015 (prórrogas incluidas), continúa eternizándose. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha estimado parcialmente el recurso presentado por Atlantic Emergency, una de las empresas que concurrió al proceso de licitación, y ha anulado la adjudicación del servicio en La Gomera y El Hierro, que recayó en Tasisa, con la consiguiente retroacción del procedimiento al momento de la valoración de ofertas.



En diciembre del año pasado se adjudicó el concurso convocado por la Consejería de Sanidad en enero de 2019 a tres de las siete empresas que concurrieron: Tasisa -que prestaría el servicio de transporte sanitario en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una zona de Gran Canaria-, Acciona-Icot -en un área de la isla redonda, además de en Lanzarote y Fuerteventura- e Iscan, que obtuvo dos lotes en Gran Canaria.

La empresa Atlantic Emergency solo presentó una oferta en el concurso, con el importe más bajo, para el lote correspondiente a La Gomera y El Hierro, al que también concurrieron Tasisa y Garcia Tacoronte. Pero fue excluida por el órgano contratante, Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC) en Canarias, al "no cumplir con los requirimientos mínimos solicitados", según el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.



Poco después, el 13 de enero, Atlantic Emergency interponía el recurso solicitando que se anulara la adjudicación a Tasisa, al tiempo que pedía que se ordenara la retroacción de las actuaciones para que su oferta fuera admitida y se valorara conforme a la documentación aportada. El Tribunal apreció que la exclusión no se realizó conforme a derecho, pues no se acreditaron los motivos concretos por los que Atlantic Emergency incumplía el pliego de prescripciones técnicas.



Por ello, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos establece que la mesa de contratación deberá analizar la oferta de la empresa recurrente y justificar qué aspectos entran en contradicción con las bases del concurso y, de no darse esta circunstancia, valorarla respecto a los criterios fijados y continuar con la tramitación.

Un concurso recurrido por tres empresas y un sindicato tras ser adjudicado

Desde que se convocaran las bases, el concurso ha sido criticado por UGT o el PSOE, cuando estaba en la oposición, que pidió incluso la licitación de un nuevo procedimiento pero, al llegar al poder, continuó con el proceso abierto por el Gobierno de Coalición Canaria.

Una vez adjudicado, Atlantic Emergency no ha sido la única empresa que ha presentado un escrito al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Acciona-Icot también recurrió el 8 de enero su exclusión del lote correspondiente a la prestación del servicio en La Palma, que recayó en Tasisa, pero ha sido desestimado. Por su parte, Tasisa también ha recurrido la adjudicación del lote 3, en Lanzarote y Fuerteventura, que obtuvo Acciona-Icot, aunque aún no ha sido resuelto.

Aunque el sindicato UGT también presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la anulación del concurso de ambulancias, al entender que sus pliegos infringe la normativa que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, este aún no ha obtenido respuesta.