Arranca Canagua&Energía para promocionar la producción de agua a partir de fuentes limpias como el viento y el sol

La Feria Internacional Canagua&Energía arrancó este jueves en Gran Canaria para promocionar la producción de agua desalada y depurada a partir de fuentes limpias como el viento o el sol, abundante no solo en la isla, sino en los países africanos que no han querido faltar a esta cita a la que también acudió una representación del Banco Mundial, que apuesta por ver oportunidades también en América Latina relacionadas con las soluciones para el abastecimiento de la población.



Además, Gran Canaria “tiene mucho que decir” en producción de agua, no en vano superó el peligro de desabastecimiento que se produjo por el agotamiento de sus recursos hídricos y el aumento de la población residente y turista, subrayó el presidente insular, Antonio Morales, en la inauguración de este encuentro.



Ahora el Cabildo asume el reto obtener el agua que necesita Gran Canaria con energías renovables y no con fósil como hasta ahora, algo que también interesa muchísimo a los países africanos, que pagan por la energía el triple que España y a los que sin embargo les sobran recursos naturales, por lo que la Feria cuenta con la asistencia el comisario de Energía y Minas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Sédiko Douka, quien hizo referencia no solo al establecimiento de alianzas con Gran Canaria, sino a tomarla como modelo para la isla de Praia de Cabo Verde por sus similitudes.



“Nosotros hemos tenido que luchar contra las adversidades para hacer posible que el 50 por ciento del agua que consumismos los residentes y turistas, más de cuatro millones al año, sea agua fabricada, sin la desalación no habríamos podido subsistir, y hemos adquirido tecnología y experiencia que podemos exportar”, manifestó el presidente, que se mostró su satisfacción por establecer un marco de intercambio con otros países.



El nuevo desafío



El Cabildo recuperó la Feria Canagua este mandato y la ligó a la energía porque ese es precisamente el nuevo desafío, procurar una fuente energética que supla la fósil, ya que las infraestructuras para producir agua consumen nada menos que el 15% de la producción eléctrica de la Isla, más de 80 megavatios al día.



Con una inversión de 18 millones, el Cabildo se ha propuesto producir el 40 por ciento con viento y sol para dejar de consumir 4.700 toneladas del equivalente en petróleo y dejar de emitir a la atmósfera 17.500 toneladas de CO2 al año.



La alerta saltó en 1996 con 10 años para su llegada



En 1996 las reservas de aguas de Gran Canaria ya estaban a menos del 50% al pasar de 2.125 millones de metros cúbicos en 1972 a menos de un millón, y las previsiones eran que en apenas diez años se llegara a una situación límite.



La primera planta para el abastecimiento de la capital grancanaria se instaló en 1970 con una capacidad de producción de 6,5 millones de metros cúbicos al año, cifras que crecieron de forma constante con la construcción de nuevas infraestructuras en las década siguientes.



La obtención de agua desalada se duplicó de 1996 a 2006 al pasar de 46 millones de metros cúbicos a casi 90. En la actualidad ya supera los 100 millones de metros cúbicos al año y permite responder al 50% de la demanda de agua de la Isla y al 100% para el abastecimiento de la población y el turismo en los núcleos ubicados bajo la cota de 300 metros.



Organización, patrocinios y colaboraciones



Impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través de Infecar y la Spegc, cuenta con el patrocinio el patrocinio de Disa, Enercon, Aquialia y Cajasiete, y la colaboración de la Unión Europea, el Gobierno español y el canario a través Proexca, el ITC y la Plocan.

También participa Casa África, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entreprise Europe Network, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Femepa, FuturEnviro y Entrées.com. Además, tiene el apoyo de los medios Retema, Aguasresiduales.info, Energética y Tecnoagua.