Asamblea 7 Islas denuncia un "ERE encubierto" en la oferta pública de empleo en Sanidad

Asamblea 7 Islas ha denunciado este lunes que la oferta pública de empleo 2019 aprobada por sindicatos y administración sanitaria en la última mesa sectorial de Sanidad incluye un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "encubierto".

Esta organización indica en un comunicado que representa a los Grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud que agrupa a 11.000 trabajadores de más de 27 categorías de personal sanitario y no sanitario e insiste en que se asiste a un ERE "encubierto" para más de 3.000 trabajadores interinos de los grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud (SCS).



Según Asamblea 7 Islas, los cambios tras las últimas elecciones en los gobiernos de las comunidades autónomas han modificado las fechas de exámenes que se habían pactado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que la mayoría de las regiones convocaran los exámenes de las distintas categorías el mismo día.



El colectivo añade que a los profesionales de las clínicas privadas se les valorará como mérito su tiempo trabajado algo que, señala, es "inaudito e inédito en unas oposiciones públicas, aprobado por unos sindicatos en mesa sectorial sin escrúpulos".



Según Asamblea7islas, el "efecto llamada es doblemente devastador, perjudicando gravemente a los más de 3.000 trabajadores interinos de los Grupos C, D y E que sus plazas han salido a concurso oposición después de estar muchos más de 20 años trabajando y que por primera vez se ofertan la totalidad de las plazas, quiere decir que no hay opción de reubicación por lo tanto estaríamos hablando de miles de trabajadores expuestos a quedarse en la calle".



Asamblea7islas comenta que se han enviado escritos a la Consejería de Sanidad y a los sindicatos "que han traicionado a los trabajadores para que reconsideren lo acordado porque de lo contrario se tomaran medidas que puede afectar al buen funcionamiento de los servicios públicos sanitarios de Canarias que ya de por si están bastante mermados".