La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública acusa al consejero Baltar de "mentir"

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canaria ha acusado este miércoles al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, de mentir o de estar mal informado cuando dice que la asociación rechazó la invitación para participar en la comisión de listas de espera.



La Asociación ha enviado un comunicado después de que Baltar comentara este martes en el pleno del Parlamento que invitó al representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública a formar parte de los equipos de trabajo para mejorar la lista de espera de la sanidad pública y declinaron la invitación.



La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canaria ha destacado que es falso y, prueba de ello, es el correo enviado el día 14 de junio de 2018 a las 12.45 horas en respuesta a su invitación del día anterior a las 14.27 horas.



Asimismo, ha criticado las derivaciones, los conciertos privados y la privatización del servicio de medicina nuclear del Hospital Negrín y su falta de compromiso con el Hospital Insular.



En cuanto al informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que según Baltar no es neutral, y sitúa a Canarias como la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios, la asociación ha defendido que se basa en los mismos criterios analíticos que los utilizados por sistemas sanitarios mundiales.



Según la asociación, se trata por igual a todas las comunidades y los resultados son compartidos por innumerables medios de comunicación y organismos, pues se basan en datos oficiales.



"Comprendemos que a usted no le gusten" dice a Baltar la Asociación, pero es "la triste realidad de Canarias", por lo que le ha pedido al consejero de Sanidad que rectifique públicamente y con humildad en el mismo foro donde se ha equivocado, ya que es "es la única forma de no perder mas credibilidad".