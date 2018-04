La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pide la destitución de José Manuel Baltar

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha reclamado este miércoles la destitución del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, a quien acusa de desarrollar un "plan meticuloso y sistemático" para potenciar al máximo la política de conciertos sanitarios a favor de la sanidad privada.

"Nuestras predicciones se están cumpliendo", señala esta Asociación en un comunicado en referencia a las advertencias realizadas a comienzos de 2017, cuando se nombró consejero a Baltar, quien hasta entonces era vicepresidente de la patronal de sanidad privada y director gerente de Clínicas San Roque.

La Asociación dice que entonces llamó la atención que se destituyera al consejero de Sanidad anterior, Jesús Morera (PSOE), "justamente cuando quería poner en orden las relaciones con la sanidad privada y más todavía nos llamó la atención que la alternativa fuera un prominente representante del sector privado".

En este año, ha habido episodios como que la Audiencia de Cuentas ha certificado que no había déficit, la privatización del servicio de medicina nuclear del Hospital Doctor Negrín, "el fraude laboral con el personal sanitario de ambulancias del sur de Gran Canaria" y finalmente las las nuevas concertaciones "que favorecen de modo escandaloso" a la patronal privada y a Clínicas San Roque, relata el escrito.

Para la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la normativa relacionada con la sanidad privada es "otro elemento que evidencia el plan meticuloso y sistemático, pero muy poco presentable desde el punto de vista del conflicto de intereses, que está desarrollando Baltar para potenciar al máximo la política de conciertos".

La ética, para esta asociación, no consiste en que los decretos los firme el consejero de Agricultura para eludir conflictos de intereses, sino en no haber aceptado el cargo, "no favorecer a sus antiguos patronos" y admitir la regulación vigente para reincorporarse a la empresa privada.

La Asociación pide a los grupos parlamentarios que promuevan "un pronunciamiento claro" y que investiguen para "forzar el cese" de Baltar. También hace un llamamiento a la ciudadanía y al personal sanitario para que den "una respuesta contundente" en las movilizaciones convocadas para el 19 de mayo en defensa de una sanidad pública canaria "universal, gratuita y de calidad".