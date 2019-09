Avanza con normalidad la quinta jornada de huelga de tripulantes de Ryanair

La quinta jornada de huelga de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair está transcurriendo con normalidad, según ha indicado la aerolínea, algo que el sindicato USO atribuye a los "excesivos servicios mínimos" a los que están citados "la práctica totalidad de la plantilla".



Ryanair ha señalado en un comunicado que la primera oleada de vuelos hacia y desde España se ha efectuado con un 94% de puntualidad, con algunos retrasos debidos a las condiciones meteorológicas, y no esperan que se produzca "ninguna interrupción" relacionada con la huelga.



Por su parte, el sindicato USO -uno de los convocantes de la huelga de tripulantes junto a Sitcpla- ha confirmado que "no hay incidencias", justificando esta situación en los "elevados" servicios mínimos que "impiden a los trabajadores ejercer su derecho a huelga".



Según USO, la única forma de protesta que pueden ejercer los trabajadores consiste en la negativa a realizar el servicio de venta a bordo que, según el sindicato, está siendo secundada por el 70 % de la plantilla.



En el comunicado remitido, la aerolínea de bajo coste ha reiterado su invitación a ambos sindicatos a retomar las conversaciones lo antes posible dado que el cierre de las bases invernales con pérdidas, como las Islas Canarias debido a los retrasos en las entregas del avión Boeing Max, no se revocará "por muchas huelgas sin sentido que se convoquen".



Esta es la quinta de las diez jornadas de huelga que ha convocado USO para los tripulantes de cabina de Ryanair como medida de protesta ante los anuncios de cierre de las bases españolas de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona.



A la jornada de huelga de hoy se sumará otra este domingo tras las secundadas los pasados días 1, 2, 6, y 8 de septiembre.



Además de la huelga de los tripulantes de cabina, el sindicato español de pilotos Sepla ha convocado cinco jornadas de paros en Ryanair (19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre) ante al cierre de estas bases que, según sus previsiones, supondría el despido de más de 500 empleados de la aerolínea, entre ellos 150 pilotos.