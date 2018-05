Aventura en bicicleta en las siete islas para ayudar a centros de personas con discapacidad

A Borja González no le bastó con recorrer cada una de las islas de Canarias en bicicleta para recaudar fondos para comprar una silla Joëlette, que permite hacer senderismo a personas con movilidad reducida. Su aventura solidaria tiene una vida más y ahora busca plasmar en un libro todo lo vivido durante esos días en los que pedaleó por las distintas carreteras del Archipiélago.

Como cuenta en la web en la que busca fondos para hacer realidad su proyecto, la idea del libro surgió tras terminar el reto en Canarias ya que el cuaderno de bitácora creado tenía bastante aceptación, por lo que su círculo le animó a plasmar la historia en un libro.

Este libro está acabado y como señala, le haría ilusión que "mucha gente tenga en su salón, mesa de noche, centro educativo, esta historia que no dejará indiferente a nadie".

González cifra en 3.450 euros el mínimo para sacar adelante la publicación, aunque el dinero óptimo sería 7.300 euros. Con este dinero podrá realizar la impresión y distribución del trabajo para después donar lo recaudado en las ventas del libro a tres asociaciones, APAELP (Asociación de Padres de Aulas en Clave de la Provincia de Las Palmas), que según González fue con ellos con los que "crucé la meta que cambiaría la vida a muchas personas en Gran Canaria", a APAT LORCA (Asociación de Padres del Centro de Atención Temprana de Lorca) porque "me enseñaron a luchar y que si existen los sueños es para lograrlos, gracias a ellos, se les ha cambiado la vida a mucha gente", y por último la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, Down Tenerife, ya que "esta gran familia hizo que vuelva a creer en que otro mundo es posible y con unión, tesón e ilusión no hay meta que se resista".

No obstante, aclara que en caso de que no pueda llegar a los 3.450 euros mínimos, realizará una presentación/mesa redonda en la que se dará el libro en formato digital y repartirá lo recaudado a las tres asociaciones.