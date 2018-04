Ayudantes Tic, un buen ejemplo del nuevo paradigma: la educación como corresponsabilidad de toda la sociedad

Son la 8.45 horas. Más de 500 butacas del auditorio Centro Cívico de Carrizal esperan vacías a que las guaguas, que aún no han llegado, desembarquen con más de 300 AyudantesTic. Para ser exactos 350 adolescentes que han hecho posible de manera voluntaria un proyecto enorme, como este teatro vacío.

Las cifras hablan por si solas: 19 centros de secundaria, con sus respectivos 23 profesoras responsables, implicadas en la tarea de educar sobre ciudadanía digital, códigos de respeto y seguridad en la red. Han visitado más de 30 centros de primaria impartiendo charlas informativas para más de 90 grupos de quinto y sexto. Con una ratio aproximada de 23 niños y niñas por aula, estamos hablando de 2.070 beneficiarios directos del proyecto, y tan solo contando a su familia nuclear multiplicaríamos la cifra por cuatro para hablar de personas beneficiadas indirectamente.

Porque las familias, desde la nieta a la abuela, también usan el móvil a todas horas, se comunican por mensajería instantánea, vuelcan sus opiniones en grupos de conversación online y suben fotos suyas y ajenas a redes sociales abiertas, es decir, están como el resto de la sociedad, aprendiendo a gestionar la inmersión TIC que nos ha tocado vivir, sin hoja de ruta.

Llegan las 09.00 y arranca el programa Lo nuestro de Radio ECCA, que va a estar dedicado de manera especial, a modo de retransmisión en directo para toda Canarias, a este Segundo Encuentro Intercentros AyudantesTIC. En la mesa detrás de los micrófonos tenemos ya al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado del teniente de alcalde de Ingenio, Juan Rafael, y el presidente y fundador de la Fundación Yriche, Jorge Hernández.

Morales está en su zona de confort, el sureste de la isla, bromea con los locales en sus propios códigos que conoce a la perfección. Está relajado. Tanto que cuando entran en harina y le preguntan por su relación con las redes sociales reconoce haberse visto en actos institucionales deseando terminar por sentir “que no podía esperar para atender sus redes”. El representante del Ayuntamiento se une al carro de la humildad y asume sus propia necesidad de formarse en comunicación digital, y asegura hacerse “ las mismas preguntas ¿es apropiado subir esta u otra foto?, ¿qué lenguaje debería utilizar…".

En ese punto alaban la profesionalidad y rigor de la formación que Yrichen ha impartido al alumnado participante en AyudantesTic sobre el tema que nos ocupa. Especialmente por poner el acento en la juventud como agente activo, formador y transformador. En palabras del presidente del Cabildo “un proyecto de isla para ser sostenible debe contar con la juventud” y eso es esencialmente Ayudantes TIC.

El retraso de las guaguas, atrapadas en las retenciones de tráfico empieza a resolverse y el auditorio comienza a llenarse de grupos escolares.

Toma la palabra María Teresa Acosta, directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) que hace un llamamiento a la colaboración entre instituciones para abordar los grandes retos educativos de manera conjunta, no con acciones separadas, sino buscando la sostenibilidad y la capacidad de réplica. Y pone al proyecto AyudantesTIC como ejemplo del nuevo paradigma de la educación, no como se entendía antes, algo circunscrito únicamente al espacio de la escuela, sino educación como corresponsabilidad de toda la sociedad. En el caso de este proyecto, entre la Fundación Canaria Yrichen, los ayuntamientos, Cabildo Insular y la Consejería de Educación.

Por los pasillos del teatro, el personal voluntario de Yrichen ya tiene preparado al alumnado representante de cada centro. Llega la hora de darles la palabra. No será tan rimbombante como la de los políticos pero sí muy elocuente. Muchas expresan nervios por hablar ante tanta audiencia. Lo mismo ocurría con las charlas que debían impartir con el proyecto. Una experiencia que, aunque califican de “única”, les ha hecho enfrentarse a sus miedos. “¿Y si no me dejan exponer?, ¿y si se ríen de mí los niños?” Pero luego en la práctica, al entrar en el aula resultaba que a muchos de los niños los conocían de verlos jugar en las canchas del barrio o en el campo de fútbol. Y, para su sorpresa, estaban mucho más predispuestos a escucharles a ellos que a los adultos.“Nos quedamos asombradas de lo que sabían sobre internet teniendo solo ocho años”.”Me hubiera gustado que me dieran una charla de estas a su edad”.

Estar al otro lado del aula, en el lado de quienes emiten el mensaje les ha hecho reflexionar. “Ahora entendemos mucho más a nuestras profesoras”. Repetían. Y el profesorado confirmaba: “hemos creado un vínculo diferente a raíz del proyecto”

Después del programa de radio vendrían el desayuno/convivencia, la charla con el escritor Jorge Alonso, que acaba de publicar un libro muy relacionado con el tema, y finalmente las actividades de gymkhana tecnológica. Pero antes, cuando cedieron el micrófono a Jorge Hernández para despedirse de la “comunidad AyudantesTIC” recogió unas palabras que muchos habían repetido en los micrófonos y dijo: “Esto es pa' repetir”.