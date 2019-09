El Ayuntamiento de Pájara urge al Cabildo de Fuerteventura una solución a los cortes de agua

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara, formado por CC, PP y AMF, ha reclamado al Cabildo de Fuerteventura "una solución urgente y definitiva a los cortes de agua" que están sufriendo los vecinos de pueblos como Cardón, Valle de La Lajita o La Pared, que llevan días sin abastecimiento.



La concejal de Aguas de Pájara, Dunia Álvaro, ha explicado, en un comunicado, cómo "los vecinos nos trasladan su cansancio porque cada vez que llegan a casa no tienen agua para afrontar el día, desde poner una lavadora hasta duchar a los niños", y ha opinado que "se trata de una situación tercermundista".



El Consistorio sureño dice haber trasladado reiteradamente esta situación al consejero de Aguas de la Corporación insular, Carlos Rodríguez, tanto a través de reuniones como de conversaciones telefónicas, sin que se haya adoptado ninguna medida para paliar esta situación.



"El consejero lo soluciona todo con cubas de aguas y con continuas disculpas que son insuficientes; cuando no se ha roto un motor se ha roto una tubería y el Ayuntamiento ha tenido que poner cubas para suplir la carencias del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF) en depósitos como el de La Pared, pero hay otros a los que no llega el agua", ha aseverado el alcalde, Miguel Ángel Graffigna.



A los cortes en el suministro cotidiano se une la falta de agua a negocios que se ven obligados a recurrir a garrafas de agua para poder abrir sus puertas, han explicado desde el Ayuntamiento.



Y la falta de agua afecta especialmente al sector primario del valle de La Lajita, El Cardón o Tarajal de Sancho, en explotaciones que está viendo cómo se pierden cosechas o no pueden dar de beber al ganado por la falta de líquido.



Dunia Álvaro ha insistido en que "nos encontramos ante una situación límite a la que el Cabildo de Fuerteventura debe poner una solución urgente; las buenas palabras tienen que ir acompañadas de hechos porque los vecinos sufren cada día estos cortes y la respuesta siempre es la misma".



La concejal ha advertido de que este martes el Valle de La Lajita o La Pared ya no tienen agua y se pregunta "si esto es un castigo del Cabildo a Pájara por no gobernar aquí o si su pretensión es privatizar el CAAF; en ambos casos, el vecino es el que paga las consecuencias y encontrarán a este gobierno municipal en frente".