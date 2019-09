El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a contratar a la productora de Manny Manuel

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a contar con la productora responsable del fallido concierto que ofreció el cantante puertorriqueño Manny Manuel en el pasado Carnaval. Tal y como ha publicado Canarias 7, la corporación municipal ha contratado a la productora Mixturas Music para un concierto en las fiestas de La Isleta del cantante Tony Tun tun.

La portavoz del PP en el municipio, Pepa Luzardo, ha calificado la decisión de "incomprensible". Además, recuerda que la empresa aún no ha devuelto a la ciudad el dinero que se le reclama por el "bochorno" del Carnaval.

"No es comprensible que se sigan contratando los servicios de una empresa que no ha devuelto el dinero en concepto de billetes, hotel y transporte del artista puertorriqueño, por lo que no resulta procedente que el pasado 14 de julio se le encargara gestionar la contratación de otro conocido artista latino", opina Luzardo.



La portavoz del PP recuerda que en julio su grupo ya denunció que esa compañía todavía no había devuelto al Consistorio 17.490 euros. Contratar con ella la actuación de otro cantante en estas circunstancias, opina Luzardo, convierte en "un paripé" y "un teatro" la reacción que tuvo la concejal de Carnaval, Inmaculada Medina (PSOE), durante el fallido recital de Manny Manuel, cuando se comprometió "de forma personal" a recuperar todo el dinero desembolsado en su concierto.