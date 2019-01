El Gobierno rompe el contrato con la empresa de limpieza del Hospital de La Gomera por incumplir con los trabajadores

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y diputados de todos los grupos parlamentarios han reconocido este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico que los problemas de impagos e incumplimientos afectan a las empleadas de limpieza de todos los servicios.



La coincidencia se ha producido durante la comparecencia del consejero a petición del grupo Mixto para hablar de los impagos a los trabajadores de limpieza del Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.



El consejero ha reconocido que los impagos e incumplimientos de las empresas que prestan servicios en las administraciones públicas no son exclusivos de las 40 trabajadoras del servicio de limpieza del hospital de La Gomera, y señaló que a partir de este jueves la empresa Ralons ya no prestará ese servicio.



La nueva empresa se ha comprometido a la subrogación íntegra de la plantilla y a ajustarse al convenio de limpieza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha añadido el consejero, quien recordó que algunas situaciones se resolverán con la puesta en marcha de nuevos concursos tras la incorporación de cláusulas sociales.



El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha hecho hincapié en que algunos colectivos de trabajadores lo pasan mal. Entre ellos ha citado a los trabajadores de limpieza de empresas públicas y ha reclamado que se eliminen algunos tipos de contratos.



Casimiro Curbelo ha hecho referencia a las 40 empleadas del servicio de limpieza de La Gomera, pero también a unas 270 personas del mismo empleo en Tenerife. Asimismo, ha denunciado que en algunos casos tienen contratos de menos de 20 horas semanales y cobran tarde, de manera que algunas de ellas tienen las cuentas embargadas porque no han cobrado.



También ha recordado que la empresa Ralons prestaba servicio en el Cabildo de La Gomera y se buscaron argumentos razonables para rescindir el contrato, algo que, "no es tan fácil hacer", ya que "hay que buscar argumentos jurídicos, no el impago de salarios".



El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha subrayado que estas situaciones se suceden sobre todo cuando se externalizan los servicios, y por ello ha reclamado que la ley de contratos sea garantista y que no sea tan farragoso acabar con contratos por incumplimientos.



La diputada de Podemos María del Río ha reclamado que es un problema que afecta a muchas personas, sobre todo mujeres, y ha recordado a las empleadas de limpieza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tienen problemas con la misma empresa.



El diputado del grupo Popular Zacarías Gómez ha señalado que "algo falla" cuando los trabajadores de limpieza de esa empresa denuncian desde junio problemas con sus nóminas, y ha apuntado que la administración debe abandonar la "huelga de brazos caídos" y debe actuar para resolver los problemas.



La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez ha destacado que le preocupa la falta de diligencia en el caso de La Gomera porque la situación se conocía desde hace meses.



La diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González también ha reconocidoque los problemas afectan a servicios de otros departamentos, y abogó por medidas para resolver de manera rápida cuando se producen incumplimientos