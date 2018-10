Alberto De la Bella espera reaparecer en el "difícil" partido frente al Alcorcón

El defensa de la UD Las Palmas Alberto De la Bella ha dicho este miércoles que espera reaparecer el próximo sábado ante el Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria, en un partido que prevé "difícil" porque el rival lleva los mismos puntos que el equipo amarillo, ambos en la zona alta de LaLiga 1/2/3.



El lateral izquierdo catalán no participó en la primera derrota de los isleños, el pasado fin de semana en Gijón ante el Sporting (1-0), debido a una lesión que se produjo en el choque anterior frente al Málaga, y este miércoles ha admitido que forzó para jugar ese partido, y antes del descanso se vio obligado a abandonar el campo.



"He hecho lo ideal, descansar diez días, porque llegué muy justo al partido del Málaga, me apetecía jugarlo, esa semana tuve molestias y en una jugada concreta noté un aviso en el isquiotibial e hice bien al salirme, porque pude hacerme una lesión más grave. Ahora ya estoy integrado en el grupo y disponible", ha explicado.



Para De la Bella, la Unión Deportiva debe ser siempre "protagonista" en todos los partidos, y particularmente en los de casa, "teniendo la posesión del balón", y es lo que pretenden hacer frente a un Alcorcón del que cree que opondrá "dos líneas de cuatro atrás, muy juntas, a la espera de sorprender al contraataque".



El defensa barcelonés ha restado importancia a la primera derrota de la temporada "porque se puede perder en Gijón", y no ha detectado carencias en cuanto a la intensidad mostrada por los jugadores en los partidos disputados hasta ahora, pero recuerda que los rivales "también juegan" y sobre todo como locales son más exigentes.



"Ya tenemos que centrarnos en el Alcorcón, es un rival difícil, y vamos a tener que hacer muchas cosas bien para conseguir los tres puntos. Va a ser un partido muy parecido al del Málaga", ha subrayado el exjugador de la Real Sociedad.