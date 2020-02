Ben Magec alerta de la posible liberación de fibras de amianto tras el temporal de viento

Ben Magec – Ecologistas en Acción ha alertado este viernes de la posible dispersión de fibras de amianto tras el temporal de viento, dada la presencia de restos de uralita desprendidos de cubiertas y encontrados en Los Realejos.



Los ecologistas en un comunicado recuerdan el riesgo que supone la presencia de este material cancerígeno en toda la isla de Tenerife, a pesar de que fue prohibido en España en el año 2002 al reconocerse la grave amenaza que supone para la salud.



Tras el fuerte temporal de viento del último fin de semana han aparecido en las calles trozos de uralita, la marca comercial del material compuesto de fibrocemento que cubrió muchas de las construcciones públicas y privadas hasta su prohibición en el año 2002.



Ben Magec – Ecologistas en Acción afirma que fue alertada de la presencia de placas de este material en las calles de Los Realejos, señala el comunicado.



Agrega la nota que el amianto con el que se fabricaba este material es un mineral fibroso cuyas pequeñas partículas pueden ser inspiradas, sin posibilidad de que el organismo pueda expulsarlas y, según los ecologistas, supone un grave riesgo para la salud pública.



Considera que en este momento deberían tomarse medidas urgentes para resolver la situación de exposición a las fibras de los materiales recientemente alterados tras el temporal.



La federación ecologista recuerda que está totalmente desaconsejada la manipulación de la uralita por parte de los particulares (ya que no se dispone del equipo necesario para no verse afectado por el amianto) y el hecho de que en los puntos limpios no se recoge por su alta peligrosidad.



Ben Magec – Ecologistas en Acción pide en la nota a a las autoridades que cumplan sus funciones para garantizar la salud pública.