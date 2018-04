Un vuelo desde Berlin con destino a Gran Canaria regresa a Alemania por una emergencia

Un avión de la aerolínea alemana Germania que cubría la ruta Berlín-Gran Canaria, del mismo tipo que el de Southwest Airlines que la semana pasada realizó un aterrizaje de emergencia en Filadelfia, tuvo que regresar este domingo al aeropuerto de Tegel poco después de despegar por problemas en uno de sus motores.



"Por razones aún desconocidas se produjo un problema con uno de los motores, por lo que el capitán decidió parar el motor afectado y regresar de inmediato a Berlín-Tegel", confirmó a Efe la portavoz de la compañía, Vicky Kramer.



Al mismo tiempo aseguró que según los datos disponibles hasta el momento, la aerolínea puede descartar "prácticamente con total seguridad" relación alguna entre el incidente registrado y el "trágico suceso" en el avión de Southwest Airlines que cubría la ruta Nueva York-Dallas en el que el motor izquierdo explotó en pleno vuelo y una pasajera perdió la vida.



En ambos casos, los vuelos fueron realizados por un Boeing 737-700 con motores del modelo CFM56-7B, precisó.



"La seguridad de nuestros pasajeros y miembros de la tripulación tiene en todo momento la máxima prioridad", agregó la portavoz de Germania, y aseguró que en el incidente ninguno de los 120 pasajeros y cinco tripulantes que viajaban a bordo resultó herido.



Subrayó que "Germania se toma muy en serio la situación y ha abierto de inmediato una investigación para esclarecer el problema en el motor".



El aparato, que despegó de Berlín a las 09.45 (07.45 GMT) debía llegar a Gran Canaria a las 14.05 hora local (13.05 GMT), pero aterrizó en el aeropuerto de origen a las 10.24 (08.24 GMT) tras sólo 39 minutos de vuelo, precisó.



El avión, que aterrizó sin problemas en Tegel está siendo ahora "minuciosamente revisado por personal técnico", señaló.



La compañía está tratando de encontrar un avión de repuesto con el fin de garantizar la llegada aún a la isla de Gran Canaria de los 120 pasajeros, indicó.

Germania #ST4926 to Las Palmas is declaring an emergency right after takeoff from Berlin TXL #radarbox https://t.co/fFi72YZZuz pic.twitter.com/WczMvb3Zlx