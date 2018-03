CCOO acusa al Gobierno y a UGT de querer "reventar" la huelga de ambulancias

El portavoz del comité de huelga de ambulancias, Pedro Moreno, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha denunciado este martes la "sospechosa complicidad" que observa entre la Consejería de Sanidad y UGT para "reventar" el paro indefinido que inician mañana, miércoles.

Moreno ha hechos estas declaraciones a raíz de las notas de prensa emitidas por la Consejería de Sanidad y Federación de Servicios Públicos de UGT en las que "anuncian de la mano, casualmente el día anterior a la huelga, la resolución de un conflicto que se ha extendido durante años", que entiende que es "manifiestamente falso".

Para Moreno, se trata de una "calculada venta de humo" en la que se habla de subidas salariales "sin mencionar ni cifras ni porcentajes".

Según el portavoz de CCOO, que esto lo haga Sanidad, "va de suyo", pues "forma parte de la lógica".

Moreno sostiene que, a falta de argumentos, la Consejería "se dedica a vender motos por ver si desalienta a los trabajadores por la vía de la confusión", pero también opina "que como cómplice encuentre a un sindicato como UGT es para perder cualquier esperanza en esa organización".

Este portavoz del comité de huelga señala que "cualquiera que lea ambas notas de prensa" podrá apreciar que en ella no se menciona cifra alguna de incremento salarial, ni tan siquiera se indica un porcentaje.

Además, se habla solo de los años 2016 y 2017, "dando por hecho que los recortes de los años anteriores se dan por perdidos".

Moreno añade que sobre esto UGT "no tiene nada que decir porque no representa a nadie. De hecho están en la comisión negociadora del convenio en Canarias por la condición de ser representativos a nivel estatal, pero no por tener representación en este sector en las islas".

A su juicio, ante tal indefinición "que no viene a decir nada", resultan aún más sorprendentes los "saltos de alegría" del secretario general de FSP-UGT, Francisco Bautista, celebrando la nota de prensa de Sanidad "como si fuera la firma de un acuerdo".

Tal "alegría", señala, podría deberse a que "el director del Servicio Canario de Salud ha decidido ponerse a negociar con un sindicato no representado en el comité de huelga cuando ya ha sido convocada, lo cual es un escándalo y una ilegalidad en el caso de la Consejería y un claro esquirolaje en el de FSP-UGT y su secretario general Francisco Bautista".

Moreno recuerda a FSP-UGT, que representa al 5 % de los trabajadores del sector, que "forma parte de la tradición" que "cada cierto tiempo" Sanidad anuncie que va a sacar el concurso de ambulancias: "primero dijo que a mediados de 2017, después que a finales de 2017, después que a comienzos de 2018, más tarde que en marzo, ahora que en abril".

En cualquier caso, "un sindicalista con experiencia se cree las cosas una vez que estén plasmadas y firmadas en un documento de convenio colectivo, no cuando la otra parte te dice que lo jura por su madre".

Moreno ha denunciado también los servicios mínimos "manifiestamente abusivos" decretados por la Consejería de Sanidad tan solo seis horas antes del comienzo de la huelga, "pretendiendo negar este derecho por la vía de decir que casi todos los trabajadores han de acudir a sus puestos".

Así mismo, considera que, por la premura, impiden que los sindicatos denuncien los mismos ante los tribunales.