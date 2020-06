CC.OO celebra que la Justicia anule la obligación de coger vacaciones antes del 30 de septiembre para los empleados públicos

CCOO ha celebrado el auto judicial que ha revocado cautelarmente la obligatoriedad a los empleados públicos de coger el 60% de sus vacaciones antes del 30 de septiembre y considera que muestra la falta de diálogo del Gobierno canario al tomar decisiones al margen de los trabajadores.



La coordinadora de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en las islas, Ana González, , tras el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que señala que la imposición de las vacaciones contraviene las disposiciones en materia laboral.



El auto, que se produce a instancias de CCOO, reconoce la potestad del Gobierno canario para adoptar medidas de carácter excepcional, pero recuerda que, según el artículo 37.1 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, estas medidas, cuando afectan a asuntos como las vacaciones, deben ser objeto de negociación con los representantes de los trabajadores.



Estas negociaciones no se han producido, lo que conculca el artículo 28 de la Constitución Española en lo que respecta a la libertad sindical, señala CCOO en el comunicado.



González ha criticado que esta actitud no negociadora del Gobierno canario se ha convertido ya "en la forma de proceder, extraordinariamente anómala, para un Ejecutivo compuesto por partidos progresistas, que debería hacer alarde de todo lo contrario".



Según la dirigente de CCOO, no se trata de la primera vez que esto ocurre, pues "es la tónica general" en el protocolo de vuelta al trabajo en el curso de la actual pandemia de covid-19, en el que el Gobierno canario ha rechazado negociar las condiciones laborales, incluido el teletrabajo.



González recuerda que en la reunión que mantuvieron con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez (PSOE), a comienzo del mandato, éste se comprometió a mantener una relación de transparencia, diálogo y negociación con los sindicatos, una actitud que los representantes de los trabajadores aplaudieron "pero que no se ha visto refrendada por una actuación que camina justo en el sentido contrario".



La coordinadora de Comunidad Autónoma de FSC-CCOO señala que esta actitud del Gobierno canario es particularmente inadecuada "por cuanto se da un mal ejemplo al sector privado, tomando decisiones al margen de la negociación con los trabajadores en asuntos en los que la negociación es preceptiva".



Para González, se trata de "una inexplicable invitación al conflicto laboral, lo cual es una estrategia particularmente irresponsable en un momento en el que lo que las organizaciones sindicales tienen el brazo tendido para conseguir el mayor grado de unidad que la sociedad pueda alcanzar".



González ha apuntado que su sindicato está dispuesto a dialogar y acordar situaciones excepcionales en determinados servicios debido a la pandemia de coronavirus, “pero nunca sin negociación previa, sin conocer sus motivos y de una forma tan genérica, que perjudica a los trabajadores y a los servicios que se prestan”, concluye la nota.