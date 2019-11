CCOO y UGT convocan movilizaciones en Canarias para pedir la derogación de la normativa que permite el despido por ausencias

CCOO y UGT de Canarias han exigido la derogación de la reforma laboral y del artículo del Estatuto de los Trabajadores que permite a una empresa despedir a un trabajador por ausencias intermitentes, aunque sean justificadas, tal como ha confirmado el Tribunal Constitucional.



Las dos organizaciones sindicales han convocado concentraciones el próximo 27 de noviembre frente a las sedes de la Delegación del Gobierno en Canarias en ambas capitales para exigir un cambio de la normativa laboral, han informado el secretario general de CCOO en Canaria, Inocencio González, y el responsable de Política Institucional de UGT en las islas, Pedro Martínez, durante una rueda de prensa.



Tanto González como Martínez han expresado su confianza en que el nuevo Gobierno, formado por el PSOE y Podemos, cambie la ley.



Para el representante de UGT el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores supone "un estrago para los trabajadores", ya que no reconoce su derecho a estar enfermos, pues se arriesgan a ser despedidos.



Ese artículo establece que un trabajador puede ser despedido por causas justificadas e intermitentes que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de las faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.



Las enfermedades profesionales, las enfermedades graves y la incapacidad laboral que supere los 20 días, así como la derivada de la maternidad, están excluidas de ese supuesto, ha recordado González.



Los sindicatos alertan de que, desde 2012, los accidentes de trabajo no han dejado de aumentar y creen que difícilmente se podrán evitar despidos por la vía del artículo 52.d, pues muchas enfermedades profesionales son consideradas comunes por las mutuas.



En opinión de los representantes sindicales, muchos trabajadores no se atreverán a ausentarse justificadamente de su puesto de trabajo aunque estén enfermos y otros se reincorporarán sin haberse recuperado totalmente ante el temor de perder su puesto de trabajo.



Además, esta situación afecta especialmente a las mujeres, pues acumulan numerosas tareas, tanto en el trabajo como fuera de él, lo que les lleva a sufrir más dolencias que los hombres, ha asegurado el portavoz de UGT.