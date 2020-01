CCOO dice que la huelga de médicos no busca el cese de la consejera de Sanidad

José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general de sanidad de CCOO Canarias, ha desmentido que la huelga de médicos especialistas para el 12 de febrero, convocada por su sindicato, UGT y SATSE, pretenda la destitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, ni atacar su gestión por asuntos distintos al contencioso por la oferta pública de empleo (OPE).



Por tanto, no se trata de "una huelga politizada", han asegurado en un comunicado, en el que subraya que la huelga se convoca ante "la cerrazón" de la Consejería a negociar las bases de la OPE y su empeño en establecer una selección centralizada para toda Canarias en lugar de una selección descentralizada por gerencias.



Los sindicatos no persiguen la destitución de los responsables de la Consejería ni van a la huelga por cuestiones como las listas de espera las urgencias o las normativas de listados de contratación, ni para entorpecer las negociaciones de los médicos del Hospital Universitario de Canarias, precisa Rodríguez Tapia.



"La huelga se convoca porque desde septiembre de 2019 venimos insistiendo a la Consejería que unas bases de selección centralizadas como las que proponía lastraban gravemente las posibilidades de promoción profesional de nuestros médicos y la calidad de la asistencia sanitaria en nuestras islas", indica el sindicalista.



En el comunicado recuerda que ya en octubre convocaron huelga, pero la desconvocaron por el compromiso para negociar del presidente canario, Ángel Víctor Torres, que luego no ha sido asumido por la Consejería, que no ha realizado "ningún movimiento para acercar posiciones".



"Nuestra propuesta es una OPE descentralizada con criterios homogéneos para todos los tribunales, solo esto y nada más que esto", algo que es perfectamente legal, en contra de lo que dice la Consejería, señala Rodríguez Tapias, quien emplaza a la Consejería a "debatir y negociar, algo que hasta la fecha no se ha producido".