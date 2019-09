CCOO denuncia "discriminación laboral" de los trabajadores de Puertos Canarios respecto al resto de empleados públicos

CCOO ha denunciado la situación de "discriminación laboral" de los trabajadores de Puertos Canarios respecto al resto de empleados públicos del archipiélago, según ha informado la organización sindical.

En este sentido, el colectivo señala que el organismo autonómico ni siquiera les facilita la información necesaria para realizar su labor como delegados sindicales y tampoco conocen con quienes deben negociar sus condiciones, "quedando en un limbo en el que tanto la Administración como el ente se remiten el uno al otro a la hora de negociar".

Al respecto, los trabajadores han recordado que son trabajadores públicos, que se rigen por el III convenio único de Personal Laboral y la Ley de Puertos Canarios "con igualdad de derechos" y que, sin embargo, son los únicos empleados públicos que no cobran la ayuda social aun habiendo una partida para ello.

Por ello, CCOO ha entendido que es Puertos Canarios quien tiene que abonarla, pero lo cierto es que siguen sufriendo "la desidia y el abandono" por parte de una entidad cuyas prácticas ya han sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo.

Además, asegura que esa situación crea malestar entre los trabajadores, debido a su inestabilidad y a la diferenciación de sus contratos trabajando en el mismo lugar. "A lo que se suma que no se cubran las bajas, con la correspondiente sobrecarga de trabajo, ya que en puertos como Morro Jable, Corralejo o Playa Blanca, por nombrar algunos por donde pasan millones de personas y cientos de miles de vehículos al año, solo tienen un oficial por puerto y algún oficial en varios puertos", indicó el sindicato.

También ha denunciado que los trabajadores no disponen de uniformidad desde hace más de 4 años y que no se renueva el servicio de limpieza y de seguridad desde hace otros tantos, así como que no se cubren las plazas vacantes presupuestadas.

Por todo ello, CCOO ha exigido el nombramiento inmediato del nuevo director o directora, para que ponga en marcha las acciones necesarias para evitar el "naufragio" de esta importante institución pública.