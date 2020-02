CCOO reclama el 100 % en las pagas extraordinarias de los profesores canarios

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Canarias ha reclamado este viernes que los profesores de educación no universitaria de las islas cobren el 100% en las pagas extraordinarias, ya que desde 2010 el complemento específico ha sido del 78%.



El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, ha manifestado que considera que los docentes del archipiélago canario sufren "discriminación salarial", ya que el resto de los empleados públicos sí obtienen las pagas extras completas.



El secretario del sector de educación pública no universitaria del sindicato, Juan Manuel Rivero, ha explicado que su reivindicación tiene el objetivo de que los profesores cobren en julio y diciembre el mismo monto que en otro mes. José Ramón Barroso ha detallado que el aumento del 22% significaría que los docentes del grupo A2, conformado por el cuerpo de maestros y profesores técnicos de formación profesional, recibirían alrededor de 120 euros más en cada paga extra.



En el caso de aquellos que pertenecen al grupo A1, como son los profesores de secundaria, obtendrían cerca de 220 euros adicionales en sus pagas extraordinarias, según ha detallado Barroso. En Canarias hay más de 24.000 docentes que se verían beneficiados por este aumento, lo que supondría un total de más de 8 millones de euros que la comunidad autónoma debería destinar a este concepto en la Ley de Presupuestos. Barroso ha afirmado que esta cantidad "no es dramática para la economía de Canarias y podría ser asumible para abonarla en el próximo ejercicio".

Los representantes de CCOO han señalado que para este año no va a poder ser posible este incremento, por lo que comenzarán una recogida de firmas e incentivarán al personal docente para que presenten reclamaciones individuales y así generar presión para que se tenga en cuenta en los presupuestos de 2021.



Rivero ha confirmado que la enseñanza "es el único sector de empleados públicos de Canarias que no tiene el 100% de sus pagas extras" y ha añadido que el gobierno autonómico "no puede mirar para otro lado, porque son los docentes canarios los únicos en todo el Estado que no cobran su paga extra completa".



Barroso ha explicado que tras los acuerdos firmados entre el Gobierno español y CCOO en 2005 y 2006 en relación a las medidas retributivas, se dio un plazo a todas las comunidades autónomas para que en tres años, del 2007 al 2009, se incorporase el 100 % en las pagas extraordinarias.



En Canarias se llegó al acuerdo de implementación progresivo, el cual se cumplió hasta 2009 cuando alcanzó el 78%, sin embargo, en 2010 se paralizó ese incremento como consecuencia de la crisis financiera.

Además, Barroso ha añadido que en los últimos años se ha abonado el complemento retributivo por formación (sexenios), ya que también "era una discriminación que sufría el profesorado con respecto al resto de trabajadores", pero en este tercer año de aplicación se le sigue aplicando el 78% y no el 100%, como recogía el acuerdo firmado en 2017.



Barroso ha señalado que a pesar de que anteriormente el sindicato ha presentado enmiendas a los grupos parlamentarios respecto a este tema, no han tenido respuesta y, por lo tanto, han decidido iniciar esta campaña de reclamación. Además, ha afirmado que CCOO tiene la intención de sentarse a negociar y ver qué posibilidades reales y financieras existen para poder acometer este acuerdo con el Gobierno autonómico.