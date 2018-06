CCOO exige que se solucione la situación de los 90 trabajadores de RTVC no subrogados

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) en Canarias ha exigido este miércoles que se solucione la situación de los 90 trabajadores de los servicios informativos de la Televisión Canaria que no han sido subrogados por la empresa pública.



En un comunicado, el secretario general de la FSC-CCOO, Pedro Costeras, ha indicado que no ve "con buenos ojos" las primeras decisiones del administrador único de la Televisión Canaria, por lo que supone de dar estabilidad a los trabajadores.



Pedro Costeras ha señalado que quedan otros noventa trabajadores cuya continuidad no está garantizada", y ha explicado que se trata de los empleados de empresas a las que Videoreport subcontraba servicios y que, a pesar de hacer idéntico cometido que el resto de los trabajadores, tenían unas condiciones laborales muy inferiores.



Además, ha destacado que el modelo definitivo de la Televisión Canaria será decidido en el Parlamento, donde espera que impere la voluntad de revertir definitivamente los servicios informativos al sector público.