El Cabildo de Gran Canaria realiza un sondeo para recoger las demandas e inquietudes de la ciudadanía sobre drogas y otras adicciones

El Cabildo de Gran Canaria realiza un sondeo para conocer las opiniones, demandas e inquietudes de la población de Gran Canaria sobre las drogas y otras adicciones en el marco del primer ‘Plan insular de drogodependencias y otras adicciones’, que se convertirá en el marco de referencia para el desarrollo de actuaciones de prevención y de reinserción social entre la población infantil, adolescente y adulta de la Isla en coordinación con los ayuntamientos.



Se trata de un cuestionario de 9 preguntas que se puede responder hasta el próximo 15 de enero a través de la plataforma de Participación Ciudadana https://participa.grancanaria. com , para lo que es necesario registrarse previamente, un proceso muy sencillo que se completa en apenas unos minutos. No obstante, el cuestionario es totalmente anónimo, por lo que los datos de las personas que participen no se verán expuestos en ningún caso.



La información obtenida a través del sondeo será de gran utilidad para la elaboración del Plan, que marcará las líneas estratégicas en la dirección establecida por Naciones Unidas, el Plan Nacional sobre Drogas y el IV Plan Canario sobre Drogas, y se centrará en las adicciones a drogas, ludopatía, adicción a juegos online, video juegos y redes sociales, las reconocidas por los organismos internacionales competentes en cuanto a prevención y reinserción social, que son las intervenciones de competencia insular.



El objetivo del Plan es dotar de transversalidad a las políticas destinadas a drogodependencia por lo que además de incluir las demandas ciudadanas, el diseño se realiza en coordinación con las consejerías de Deportes, Recursos Humanos, Empleo, Educación y Juventud, Cultura, Igualdad y Participación, e incluirá la perspectiva de género en todas las fases.