El Cabildo de Lanzarote retira el cartel del Festival de Cine tras la denuncia por plagio de una obra de César Manrique

El Cabildo de Lanzarote ha decidido retirar el cartel anunciador del Festival Internacional de Cine de Lanzarote que se inspira en una obra del artista, después de que la Fundación César Manrique lo pidiera.



El consejero de Cultura de la corporación insular, Óscar Pérez, indica en un comunicado que "no entiende cómo una acción cultural para contribuir en los homenajes del centenario del artista es vetada por una entidad que tiene entre sus objetivos la promoción del artista".



El Cabildo aclara que se trata de un trabajo de un artista gráfico que realizó el cartel sin que se le diese una instrucción previa y, cuando lo presentó, tampoco se censuró.



A la corporación "le pareció una buena idea del diseñador que quisiese contribuir en la difusión del centenario de Manrique", según indica en la nota.



Además, tras las primeras consultas "consideramos que los hechos no son si siquiera denunciables, pues una reinterpretación de obras artísticas es muy frecuente en el mundo del arte sin que ello suponga un plagio, el cual sólo tiene lugar cuando se pretende vender como propio o con algún interés particular alguna obra ajena. Sin ir más lejos el propio César reinterpretó nada menos que el Guernica de Picasso".



No obstante, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés "con el ánimo de evitar la confrontación, que se pretende provocar a toda costa, ya dio instrucciones para que se retirase".



Asimismo, la corporación ruega que la Fundación se replanteé la prohibición que ha realizado a varios colaboradores del centenario a los que ha prohibido ejecutar sus trabajos al negarle la posibilidad de usar imágenes de César Manrique.



"Estos ganadores del proceso participativo son gente de la Isla o que admira la figura de César, y tampoco entienden los motivos del veto a la cultura, dado que la esencia manriqueña era justo lo contrario", según el Cabildo.