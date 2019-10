El Cabildo ultima los detalles para dar a la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria su impulso más internacional

El Cabildo de Gran Canaria ultima los detalles de la Semana de la Moda Baño 2019 que arranca este jueves con el objetivo de ser el mejor exponente del diseño canario en el mundo gracias al impulso de Ifema, que este año participa en la organización para que el evento dé un salto internacional.

La consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, y la directora de la pasarela, Nuria de Miguel, acudieron este miércoles a Expomeloneras para supervisar los preparativos de la cita estrella de Gran Canaria Moda Cálida y constataron el montaje de la espectacular pasarela en este espacio multifuncional de más de 9.000 metros cuadrados, que acogerá una veintena de desfiles de 39 diseñadores y marcas hasta el 5 de octubre.

Alonso aseguró que el objetivo del Cabildo es que cada año la pasarela avance en calidad, reconocimiento y prestigio, por lo que destacó el trabajo de la Institución insular para situar a esta pasarela en el mapa de la moda internacional, un lugar de culto donde los diseñadores, tanto consolidados como emergentes, puedan exhibir sus creaciones en el marco de una experiencia profesional y glamurosa, para dinamizar la economía e impulsar la innovación y el desarrollo.

Maspalomas será durante tres días el epicentro de las nuevas tendencias de moda de baño para la playa y la piscina, que exhibirán firmas locales, nacionales e internacionales. Se trata de una edición con una proyección mediática sin precedentes gracias a la incorporación del canal especializado Fashion TV, líder mundial en el sector de la moda, que será el encargado de difundir desde Gran Canaria todas las colecciones en un especial swimwear.

Además, la pasarela será retransmitida por RTVE para Canarias y el resto de España con el presentador Roberto Herrera. A esta cobertura se añaden cabeceras de moda, medios on line y generalistas, diseñadores y público interesado en la temática, además de blogueros e influenciadores que se harán eco del acto sumando resultados para un gran impacto social.

La embajadora internacional invitada a esta edición es Cindy Kimberly, modelo que ha logrado hacerse un hueco en la industria de la moda, muy vinculada a figuras relevantes del sector a nivel internacional, y que además es socialité e influenciadora con 5,7 millones de seguidores en Instagram.

Minerva Alonso supervisa la pasarela de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria Alejandro Ramos

Otros perfiles destacados que participarán en la difusión de esta pasarela en sus redes sociales son Marta Lozano (800K), Teresa Andrés (510K), Aída Artiles (102K), María Cortés (72K), Paula Cendejas (390K) y Eva Ruiz (82K).

La única pasarela profesional de moda baño de Europa contará con una sala de prensa virtual, desde donde los medios de comunicación podrán acceder casi a tiempo real a los vídeos y fotografías de los desfiles, alojada en la web de Moda Cálida y la actividad será incesante en Twitter, Facebook e Instagram a través de la etiqueta #GranCanariaSFW.

Las pasarelas serán retransmitidas en directo a través de la web (streaming). Esta edición dispone como novedad de una aplicación para dispositivos móviles o tabletas que permitirá una mejor y más rápida visualización de la información del evento y a la que se podrá acceder con un código QR.

La app de Moda Cálida ha sido desarrollada por Audi Canarias, a través de la empresa Domingo Alonso, como marca patrocinadora.

Tres días para disfrutar de las propuestas de moda baño

El programa de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria será vertiginoso los próximos tres días, con un gran número de medios de comunicación desplazados para cubrirlo y centenares de invitados para la ocasión en una edición que confía superar los 7.000 asistentes.

La puerta grande de la moda baño se abre el jueves a las 17.30 horas con la identidad canaria de Román Peralta y el sello artesanal de la firma palmera Pomeline. Le siguen a las 18.30 horas la pasión marinera de Sirella Swim y el talento creativo de la joven marca Suhárz, mientras que a las 19.30 horas entrará en escena el compromiso con la naturaleza de Vevas y el romanticismo de Chaxi Canarias.

Ya a las 20.30 horas será el turno de viajar con Elena Morales para después soñar con dragones gracias a la marca tinerfeña Ola Olita. La noche culminará con los sensuales diseños de Gonzales y la propuesta de Como La Trucha al Trucho.

Al finalizar la primera jornada de desfiles, el jurado hará entrega del Premio a la mejor colección de joven diseñador, otorgado por el patrocinador Heineken, que financiará la participación del ganador en la feria de tejidos Premier Visión en París. Por su parte, el viernes la jornada empieza a las 16.00 horas con las tendencias en moda baño de la veterana Gottex y el carnaval palmero de Diazar. Una hora más tarde será el turno de la firma invitada Ory y el lenguaje propio de Laut Apparel, mientras que a las 18.00 horas se abre el universo de Carlos San Juan y el amor mediterráneo de Livia.

A las 19.00 horas habrá dos desfiles individuales de excepción, el de All That She Loves y sus tintes energéticos, y el de Guillermina Baeza, que celebra en Gran Canaria su trayectoria profesional. A partir de las nueve de la noche ponen punto y final a la fiesta de la moda el provocativo Holas Beachwear y la personalidad de Maldito Sweet.

Y para culminar la Semana de la Moda, el sábado habrá una jornada intensiva que arranca a las 11.30 con la moda infantil baño. La marca ecológica de materiales reciclados Kokú Kids inaugura la pasarela junto a los diseños de DC Kids by Dolores Cortés, que homenajea el verano.

A las doce de la mañana la música sonará para la bohemia Oh Soleil! y para Banana Moon, con sus raíces californianas, seguidos por los mejores acabados de B con B y los cortes de vanguardia de Ladybug´s Cris. Cosas de Mon llegará a la pasarela a la una de la tarde con prendas que inspiren a los niños a ser ellos mismos, mientras que la marca It Child mostrará su colección sin límites geográficos.

La sesión de tarde del sábado acogerá siete desfiles que comenzarán a las cuatro de la tarde con la colorida Énfasis y la línea masculina de Lucas Balboa, para continuar después con la laureada Dolores Cortés, que a las cinco de la tarde protagonizará un desfile individual de vuelta al origen.

A las 18.00 horas saldrá a escena la frescura de Chela Clo y la alta sofisticación de Palmas, seguidos por Nuria González y la etnia deportiva de Banana Moon. Además, un nuevo desfile individual llegará a las ocho a la pasarela, con las propuestas originales de la firma internacional invitada Miss Bikini, y media hora más tarde será el turno de los coloridos diseños de Agatha Ruiz de la Prada, que trae la ecología a la moda.

La última jornada de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria la cierran las prendas ‘a dos temperaturas’ de Arcadio Domínguez y las distintas realidades de la moda de Aurelia Gil, dos diseñadores consolidados de Gran Canaria Moda Cálida.

Entrega de premios

Tras el cierre de los desfiles serán entregados los galardones a la colección sostenible y al diseñador consagrado. Por un lado, el Premio Cyl a la Mejor colección sostenible está patrocinado por la revista Cyl, líder del mercado especializado en moda íntima y baño en España, y consiste en dar al ganador la posibilidad de contar para su colección moda baño 2020 con la colaboración de Nylstar, el fabricante de nylon líder en productos sostenibles.

La realización de este premio ha contado con la asesoría de Antípodes Comunicación. Por otro lado, el Premio L´Oreal París a la ‘Mejor colección de diseñador consagrado’ es un reportaje de la marca ganadora en una cabecera de moda. Audi Fashion Night La Semana de la Moda Baño finalizará con el evento ‘Audi Fashion Night’, patrocinado por Audi Canarias.

Se trata de un encuentro que contará con los exquisitos productos de la tierra y la marca de promoción Gran Canaria Me Gusta.

Patrocinios y colaboraciones

Los patrocinadores de esta edición son Expomeloneras del Grupo Lopesan y Audi Canarias, a través de la empresa Domingo Alonso, Heineken, que distribuye la empresa Insular Canarias de Bebidas, L´Oreal Professionnel, López de las Heras, L´Oreal Paris y Fund Grube, además de la heladería Helamore e Iberia Express.