El Cabildo investiga si se cumplió la seguridad en vía en la que falleció operario

El consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha informado este viernes de que la corporación insular iniciará la investigación sobre lo ocurrido esta madrugada en la GC-1, vía en la que falleció un operario público. Tras mostrar "el dolor de la corporación y la consternación" por este suceso, y saber que el otro afectado está fuera de peligro -"lo que dentro de la tragedia es una buena noticia"-, ha indicado que "el fallecido ejercía una labor contratada de conservación" en la carretera.

Tal y como ha señalado Torres, "es obligación y competencia de la empresa cumplir con la prevención de riesgos laborales", aunque por parte del Cabildo "se ha abierto la investigación pertinente para establecer las circunstancias y si las normas de seguridad se estaban cumpliendo". Esta es la segunda muerte en circunstancias parecidas que vive la isla en pocas semanas, tras el fallecimiento de otro trabajador en el túnel de la carretera de La Aldea.

Como ha explicado el también vicepresidente del Cabildo, este incidente no se sabe "si tiene las mismas circunstancias que el ocurrido en el túnel de La Aldea", en el que "fueron citados los implicados y se observó que no se cumplió la seguridad exigida, con un semáforo que no debía atravesarse". En este caso, se esperará "a tener todos los datos" ya que se está "a pocas horas de lo ocurrido" y se debe ser "precavidos con la situación", ha señalado.

Estas declaraciones, ofrecidas por Torres en el receso del pleno han ido a colación también de la comparecencia solicitada por el grupo popular en el Cabildo de Gran Canaria sobre los trabajos en la GC-1, que ha quedado en suspenso por respeto al operario fallecido.

Tal y como ha indicado el presidente insular, Antonio Morales, "hoy se ha vivió una situación muy desagradable y dramática" por lo que se ha considerado que "no es el momento de profundizar en el tema" por una cuestión "de respeto a la víctima por el desgraciado accidente".

El PP, representado por el consejero Carlos Ester, ha mostrado "las condolencias a la familia", y ha informado de que la comparecencia solicitada se debe a que "toda obra que requiera cortes o molestias a los usuarios deberían hacerse en horario de mínimo impacto".

El Cabildo "puede hacerlo en las bases de ejecución y financiar las horas extras o nocturnas para los trabajadores" y, de esta forma, "se evitarían las retenciones e incidencias en una vía tan transitada como la GC-1".