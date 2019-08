El Cabildo pide a la población que no suba a la cumbre de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a la población no subir a las zonas de cumbre de la isla para dejar la zona libre de tránsito para dejar trabajar a los profesionales y minimizar los riesgos. "No subir es una gran manera de ayudar".

Prosigue el despliegue para la vigilancia y extinción en el #IFArtenara y el #IFCazadores



-No suban

-Dejen la zona libre de tránsito

-Estamos en alerta por peligro de #IF más dos sin extinguir

-Hay que minimizar riesgos y dejar trabajar



