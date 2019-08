El Cabildo de Gran Canaria quiere prohibir durante dos años cazar en la zona afectada por el incendio de la cumbre

El próximo domingo está previsto que arranque la temporada de caza sin escopeta en Gran Canaria. Sin embargo, este año la actividad quedará limitada en las zonas afectadas por el incendio que quemó unas 1.500 hectáreas en los municipios de Artenara, Tejeda y Gáldar.

Según explica el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, se trata de una medida que ya viene contemplada en la Ley de Caza, que en su artículo 42/6 prohíbe cazar en zonas de incendio. No obstante, la idea de la corporación insular es que se mantenga esta medida en los próximos dos años para que la zona se recupere del fuego. Para ello, lo solicitarán por escrito al Gobierno de Canarias, para que esta zona quede vedada durante ese período.

Manuel Amador subraya que la limitación de la zona de caza se produce principalmente para proteger a la fauna que se ha quedado sin lugares donde esconderse de los cazadores, y estarían en gran situación de desventaja. Se refiere a las perdices y conejos que habitan en esta zona de la cumbre, por ejemplo, y que son objetivo de los cazadores.

La actividad de caza sin escopeta se abre este domingo 18 de agosto hasta el próximo 20 de octubre, como cada año. La corporación insular tiene contabilizados 4.200 cazadores que participan en ese período.

Según el director de Medio Ambiente del cabildo de Gran Canaria, todavía es pronto para conocer el alcance de los daños del incendio y a qué especies ha afectado. Señala que el fuego se ha producido en una zona donde hay cernícalos, gavilanes, mosquiteros, pinzón azul... Esta última especie, en peligro de extinción. Aunque señala que las llamas no han afectado directamente a su hábitat, sí que han podido verse afectados por el humo. No obstante, subraya que los ejemplares que se encuentran en la cumbre no son polluelos y pueden volar.

Los grandes olvidados de la fauna y que también son siempre víctimas de todos los incendios son los animales invertebrados. Manuel Amador subraya que, la alimentación de de la fauna que habita en la cumbre es una cadena, que todo hace efecto dominó y que el hecho de que mueran tantos invertebrados también supone que hay otras especies que se quedan si comida. Esta última es otra de las razones de peso por las que limitar la caza, ya que los animales objeto de los cazadores disponen de menos comida y están aún más en situación de desventaja.

Por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria ha recordado que los bancales cultivados se han librado del fuego, ya que las fincas limpias de vegetación seca frenan los incendio forestales. Los técnicos de la corporación insular siempre advierten de la necesidad de mantener limpios 15 metros de maleza alrededor de las casas para que estas hierbas no sirvan de combustible al fuego.

Invertir en el sector primario es una de las claves que los expertos apuntan como prevención de los incendios forestales, pero hay más. Como consecuencia, también lo es apostar por los productos locales, así como mantener limpias las cunetas de pinocha y tomar precauciones y actitudes responsables en el campo, especialmente cuando suben las temperaturas.