Canarias registró 35 contagios de COVID-19 la semana pasada, la cifra más baja desde la declaración del estado de alarma

Las islas Canarias están desde este lunes a la fase 1 de desconfinamiento ya al completo, y lo hacen con las mejores cifras sobre la incidencia de la enfermedad Covd-19 de las ocho semanas transcurridas desde que comenzó el confinamiento general de la población el 15 de marzo.



Los datos de la última semana, en la que tres islas estaban en fase 1 de forma adelantada (La Gomera, El Hierro y La Graciosa) y cinco en fase 0 (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura), han mostrado la evolución positiva de la Covid-19, a la espera de ver si varía la tendencia tras la flexibilización de las condiciones de confinamiento desde este lunes.



La foto fija entre aquel domingo 15 de marzo en que empezó el encierro y la de este último, 56 días después, da idea de la incidencia acumulada de la enfermedad.



De 119 casos que se habían detectado hasta el 15 de marzo se ha pasado a 2.260 el 10 de mayo; de 40 personas hospitalizadas ahora suman 936; de 9 casos graves en la UCI han pasado a 178; de un solo fallecido, se acumulan ahora 149; las siete altas de entonces han subido a 1.391 y los 111 casos activos suman este domingo 720.



La evolución positiva de la octava semana de confinamiento, del lunes 4 de mayo hasta el domingo 10 de mayo, se ve en indicadores como el número de contagios detectados, 35 en los últimos siete días.



Se trata del número de infecciones semanales más bajo desde la declaración del estado de alarma, inferior incluso a los de una semana antes de que se decretara el confinamiento y mucho más bajo que el de la segunda semana, cuando se registraron 723, la cifra más alta hasta ahora.



En cuanto a fallecimientos, en la semana octava ha habido 8, también la cifra más baja de las ocho semanas de confinamiento, pues en las siete anteriores no habían bajado de diez y se contaron hasta 45 en la semana tres.



El número de hospitalizados en la última semana alcanza 17 casos, menos de la mitad de cualquier semana precedente, en las que no se había bajado de 38 y que llegaron a alcanzar 272 ingresos en la semana dos.



Los ingresos en UCI también muestran los mejores datos semanales en estos últimos siete días, con un total de 3, después de sumar 52 en la segunda semana.



En el caso del número de altas hospitalarias, 225 en la última semana, no es el mejor dato de la serie, puesto que llegó a haber 355 en la semana cinco.



Sin embargo, la evolución de los casos activos sigue a la baja hasta 720, una reducción semanal de 198, que deja la cifra de personas aún no curadas en niveles que no se habían visto desde el 24 de marzo.



Según los informes que ha ido facilitando en Ministerio de Sanidad a partir de los datos suministrados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el número de casos de COVID-19, hospitalaciones, ingresos en UCI, altas y casos activos registrados en cada semana es el siguiente:





Semana anterior al confinamiento, del lunes 9 de marzo al domingo 15 de marzo: 97 contagios, 40 hospitalizaciones, 9 ingresos en UCI, 1 fallecidos, 3 altas y 93 casos activos más.





Semana 1 del confinamiento, del lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo: 362 contagios, 132 hospitalizaciones, 23 ingresos en UCI, 10 fallecidos, 0 altas y 352 casos activos más.





Semana 2 del confinamiento, del lunes 23 de marzo al domingo 29 de marzo: 723 contagios, 272 hospitalizaciones, 52 ingresos en UCI, 29 fallecidos, 25 altas y 669 casos activos más.





Semana 3 del confinamiento, del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril: 445 contagios, 207 hospitalizaciones, 49 ingresos en UCI, 45 fallecidos, 125 altas y 275 casos activos más.





Semana 4 del confinamiento, del lunes 6 de abril al domingo 12 de abril: 295 contagios, 112 hospitalizaciones, 12 ingresos en UCI, 10 fallecidos, 301 altas y 16 casos activos menos.





Semana 5 del confinamiento, del lunes 13 de abril al domingo 19 de abril: 123 contagios, 63 hospitalizaciones, 18 ingresos en UCI, 24 fallecidos, 355 altas y 256 casos activos menos.





Semana 6 del confinamiento, del lunes 20 de abril al domingo 26 de abril: 111 contagios, 55 hospitalizaciones, 8 ingresos en UCI, 12 fallecidos, 234 altas y 135 casos activos menos.





Semana 7 del confinamiento, del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo: 47 contagios, 38 hospitalizaciones, 4 ingresos en UCI, 10 fallecidos, 119 altas y 82 casos activos menos.





Semana 8 del confinamiento, del lunes 4 de mayo al domingo 10 de mayo: 35 contagios, 17 hospitalizaciones, 3 ingresos en UCI, 8 fallecidos, 255 altas y 198 casos activos menos.