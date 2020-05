Canarias pedirá este lunes el pase de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma a la fase 2

El Gobierno canario pedirá este lunes al Ministerio de Sanidad el pase a la fase 2 de la desescalada de las cinco islas del Archipiélago que siguen en la fase 1: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa presencial que ha ofrecido tras intervenir en la décima videoconferencia en la que los presidentes autonómicos han analizado con Pedro Sánchez la evolución de la COVID-19 en España. Torres ha precisado que la intención es que estas cinco islas puedan comenzar el próximo 25 de mayo a operar bajo la segunda fase de desescalada.



El presidente canario también ha anunciado que, además de Gran Canaria y Tenerife Sur, los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura podrán recibir vuelos internacionales que permitan la llegada a España por esa vía de personas que necesiten desplazarse por motivos de trabajo o de salud, entre otros permitidos por la orden que regulará esta posibilidad, entre los que no figura, ha precisado "la apertura turística".

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la videoconferencia con Pedro Sánchez de este domingo 17 de mayo. EFE/Ángel Medina G.



Este nuevo encuentro dominical con los responsables autonómicos se produce un día después de que Sánchez anunciara que el Gobierno español pedirá una quinta y última prórroga del estado de alarma acordado el pasado 14 de marzo por una duración de "alrededor de un mes, hasta el verano".



En su intervención, el presidente Torres ha informado de que tras cinco días sin registrarse fallecidos en las islas por la COVID-19, en las últimas horas se han producido dos nuevas muertes por esta enfermedad que elevan a 153 las personas que han perdido la vida en esta región por esta causa.



El titular del Ejecutivo regional ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva de los canarios, a quienes ha pedido que sigan haciendo las cosas tan bien como lo hicieron durante el confinamiento acordado para tratar de frenar la propagación de la COVID-19 porque, según ha recalcado, un rebrote de la pandemia en las islas supondría "un golpe mortal" para su recuperación tras esta crisis sanitaria.



Ángel Víctor Torres ha pedido que el fondo de 16.000 millones no reembolsables que el Gobierno español distribuirá entre las comunidades autónomas para apoyar su reconstrucción se lleve cuanto antes al Parlamento para que las regiones puedan recibir en el menor tiempo posible esa liquidez que necesitan.



El presidente canario también ha celebrado los fondos que España recibirá de la UE para los mismos fines, si bien ha estimado que urge aclarar los plazos en los que se producirán esas transferencias.



De igual forma, ha considerado que las regiones españolas necesitan que la UE despeje las incógnitas sobre el plan de estabilidad de España, ya que, hasta que eso no ocurra, las administraciones del país no podrán saber el nivel del endeudamiento en el que pueden incurrir ni el horizonte presupuestario que tendrán en 2021, 2022 y 2023, ejercicios en los que continuará su reconstrucción.



Sobre el impacto económico de esta crisis sanitaria en Canarias, Torres ha recalcado que la "única vacuna" capaz de recuperar a su paralizado motor económico, el turismo, y propiciar que los hoteles puedan reabrir y que los aviones vuelvan a llegar "llenos" es la realización de test PCR en origen a todos los pasajeros, y la instauración de protocolos que garanticen la seguridad aérea en el seno de la UE.



Hasta que se generalice la realización de esos test en origen, Canarias seguirá pidiendo la prórroga, a partir del 30 de junio, y "por el tiempo que sea preciso", de todos los ERTEs que afectan a los trabajadores de su sector turístico, ha garantizado Torres.



Para detectar casos de la COVID-19 Canarias ha realizado hasta el momento 106.000 test PCR, cifra que la sitúa como la quinta región españolas que más pruebas de este tipo ha hecho por habitantes, ha referido el presidente.