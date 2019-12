Canarias insiste que Marruecos no puede delimitar su frontera marítima de manera unilateral

El Gobierno de Canarias ha insistido este jueves que Marruecos no puede delimitar de forma unilateral su frontera marítima.



El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha exigido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno "respeto absoluto a la demarcación de las aguas españolas y canarias".



Asimismo, ha criticado que a propuesta del jefe de la diplomacia marroquí, una comisión parlamentaria aprobó el pasado 16 de diciembre los proyectos de ley 37.17 y 38.17, que delimitan por primera vez su espacio atlántico con España y Mauritania.



Para el Gobierno canario se trata de dos leyes que, al ser unilaterales, "no valen en términos de derecho internacional", pues se requiere que cuenten también con el visto bueno de España y Portugal.



Pérez ha recordado que ya han pedido al Gobierno español, que mantiene la misma tesis que el canario, que actúe al respecto e interceda, pues la competencia para relacionarse con Marruecos es suya, ha agregado.



"No hay medianas en el mundo establecidas unilateralmente", ha manifestado el portavoz gubernamental, quien ha señalado que solo hay dos vías: o se sientan a negociar los países o tendrán que actuar los tribunales internacionales.