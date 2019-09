Dos chef de Canarias, premiados en la final regional San Pellegrino Young Chef 2019

S.Pellegrino Young Chef

S.Pellegrino Young Chef es el prestigioso concurso que busca la próxima generación de jóvenes chefs pioneros en el uso de la gastronomía como instrumento de cambio social. Tras concluir a finales de año las 12 finales regionales en los que ha dividido el mundo en esta edición –en las que han participado hasta 135 jóvenes y talentosos cocineros- encara ya su camino hacia la Gran Final de Milán, a celebrar en Milán el 8 y 9 de mayo de 2020.

Los doce finalistas, ganadores de sus respectivas finales regionales, llegarán a Milán de la mano de un un Chef Mentor que S.Pellegrino les ha asignado con el fin de guiar los pasos de cada finalista en su viaje culinario. El viaje finalizará en Milán con la designación del mejor cocinero joven del mundo y, también, con la proclamación de los premios Fine Dining Lovers Food for Thoughts Award, S.Pellegrino Award for Social Responsibility y Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy.

Para participar en el concurso, todos los concursantes han tenido que superar los exigentes requisitos de ALMA - Escuela Internacional de Cocina Italiana-, basados en las clásicas Reglas de Oro con las que se rige este concurso internacional: habilidades técnicas, creatividad y convicciones culinarias personales. Condición sine qua non: ser menores de 30 años y haber ejercido como mínimo un año como chef, sous chef o jefe de partida.

Además, en esta edición y de conformidad con la nueva reglamentación de este año que pretende abordar la igualdad de género, cada grupo de Finalistas Regionales ha sido seleccionado de manera que incluya, en la medida de lo posible, por lo menos a tres mujeres de un total de diez participantes para cada región.