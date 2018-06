Canarias acaba de vivir el mayo más frío en casi tres décadas

Canarias acaba de vivir el mayo más frío desde principios de la década de los noventa, con temperaturas inferiores en 1,2 grados, de media, a lo habitual para este periodo del año, según el Avance Climatológico publicado hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La Aemet resalta que este mes de mayo ha sido, comparativamente, "muy frío" en el 42% del territorio de Canarias y "extremadamente frío" en otro 35%, con temperaturas medias que no se daban en las islas en estas fechas desde hace cerca de 30 años.



En concreto, en Agaete (Gran Canaria) ha sido el mayo más frío desde 1989; en Tías (Lanzarote), desde 1992; en Antigua (Fuerteventura) y Arucas (Gran Canaria), desde 1994; y en Maspalomas (Gran Canaria), desde 1997.



A este comportamiento térmico han contribuido, principalmente, las bajas temperaturas diurnas, precisa el Centro Meteorológico de Canarias, en su informe mensual.



En la mayor parte de la costa de las Islas, las medias han oscilado entre los 18 y 20 grados, mientras que en las medianías lo han hecho entre 12 y 16 grados y en las zonas de alta montaña han fluctuado entre los 4 y 10 grados.



No se han producido episodios cálidos ni tampoco se han registrado temperaturas anómalamente bajas.



A finales de mayo se observaron las máximas más altas del mes en casi todas las estaciones meteorológicas, siendo los 28,1 grados de Tasarte (Gran Canaria) del día 30 la más alta.



El numero medio de días con máximas de 25 grados o más fue cinco veces menor que el esperado.



No obstante, abundaron lugares como Tazacorte, en La Palma (16); La Aldea de San Nicolás y Tasarte, ambos en Gran Canaria (14 y 11) y en Güímar (Tenerife), Puerto del Rosario (Fuertevenrura) y Tacorón (El Hierro), con cuatro.



En cuanto al numero de días con helada, en Izaña (Tenerife), con cuatro, se superó el valor esperado.



"Ninguna de las estaciones registró noches tropicales, en claro contraste con el mes de mayo del año pasado, en el que casi la mitad de las estaciones lo hizo al menos una vez", apunta la Aemet.



La temperatura media superficial agua del mar (19,3 grados) apenas varió respecto a abril y se convierte en la más baja de los últimos diez años en esas fechas.



Respecto a las lluvias, mayo ha tenido un comportamiento normal en Canarias, en comparación con el registro histórico de este mismo mes.



Sobresalieron los 69 y 65 litros por metro cuadrado recogidos, respectivamente, en las estaciones de Las Mercedes y Ravelo, ambas de Tenerife y situadas a entre 850 y 950 metros de altitud.



Cantidades de más de 30 litros/m2 solo se observaron por encima de los 550 metros de altitud en las vertientes septentrionales de las islas.



En los sures hubo, en cambio, amplias zonas sin precipitación en todas las islas, remarca Aemet.



En el registro de lluvias del mes resaltan, por otra parte, los datos recogidos en el aeropuerto de Tenerife Norte, en La Laguna, donde llovió en 20 de los 31 días del mes, algo que no ocurría allí desde 1942.