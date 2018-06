"Canarias tendrá que cambiar su modelo de gestión para adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático"

Paulo Barbosa, director de la Unidad de Gestión de Riesgos Climáticos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, vaticina que Canarias tendrá que cambiar su modelo basado en la industria turística para adaptarse a las nuevas situaciones y condiciones que provoquen el cambio climático en el Archipiélago. “Los padrones de precipitación cambiarán, habrá menos agua aún y la temperatura irá en aumento”, indica Barbosa, y añade que deben ser los “gestores que hay en el territorio” los que “tendrán que encontrar soluciones antes de que sea demasiado tarde”.

El Centro Común de Investigación contribuye a elaborar las políticas de la Unión Europea (UE) mediante el asesoramiento científico. Por ello, el Cabildo de Gran Canaria ha involucrado a Barbosa en la organización de Acequias, unas jornadas de tres días de duración para debatir y tomar decisiones sobre el cambio climático, la sequía y los usos del agua en la Isla.

“Esta es una iniciativa conjunta del Cabildo de Gran Canaria y la Comisión Europea para analizar la perspectiva del agua, del modelo hídrico y de todas las mejoras que hay que implementar desde la perspectiva del cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación”, explica el coordinador de las jornadas, Ezequiel Navío.

El que fue asesor en la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote en la lucha contra las prospecciones petrolíferas de Repsol, o que también estuvo al frente del equipo que combatió el vertido de fuel del Oleg Naydenov, trabaja estrechamente con el Cabildo de Gran Canaria en los últimos años para sentar las bases en la isla que definan las políticas de adaptación al cambio climático.

“Gran Canaria es la isla que está en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático en el Archipiélago, aunque está en una fase muy temprana de todo lo que queda por hacer; no estamos mirando para otro lado, estamos haciendo lo que se puede con los recursos que tenemos, con la situación normativa existente, que hay que adaptar a las necesidades actuales”, explica Navío.

El coordinador de Acequias espera que cuando finalicen estas jornadas, el próximo miércoles, las conclusiones de los expertos se integren en una hoja de ruta con objetivos concretos que apliquen conjuntamente las administraciones locales, la corporación insular, el Gobierno de Canarias, el Estado y la UE en beneficio de los intereses sociales de la isla.

Pregunta: ¿Cómo valora la celebración de estas jornadas?

Respuesta (Paulo Barbosa): Nosotros estamos involucrados desde el inicio porque nos han pedido desde el Cabildo de Gran Canaria que ayudaramos a organizar estas jornadas. Y yo creo que hasta ahora el debate está muy interesante. El lunes se habló de temas relacionados con el cambio climático, lo que se espera que vaya a ocurrir en el futuro sobre precipitación o temperatura y luego tratar de establecer qué medidas hay que tomar a nivel de adaptación de cambio climático relacionados con la gestión del agua.

En su último informe sobre recursos hídricos la ONU estima que hay 3.600 millones de personas en el planeta que viven en áreas en riesgo de sufrir escasez de agua y en 2050 aumentará hasta los 5.700 millones: ¿El agua será la causa principal de las guerras o los conflictos del futuro?

Ya en algunas zonas lo es. El tema del agua es muy importante, básicamente porque sin agua no hay vida. En las zonas donde hay escasez de agua, y el cambio climático puede provocar que esa escasez vaya en aumento, es muy probable que haya conflictos o que la gente tenga que emigrar porque no tiene recursos suficientes para vivir. Se habla mucho de migrantes climáticos, aunque no hay una demostración clara de que hay una correlación con el cambio climático, pero esto puede ser un factor añadido a otros sociales o económicos. Hay regiones como el Medio Oriente, donde la escasez de agua es un asunto muy preocupante o la zona del Sahel, el norte de África.

Quedan dos años para llegar a 2020, cuando se fijaron una serie de objetivos en París 2015 a cumplir por la UE para luchar contra el cambio climático, cómo reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿se cumplirá alguno?

Eso depende de la voluntad de los países que han firmado el acuerdo de París. Que la temperatura no se incremente dos grados quizá se pueda cumplir. Llegar a producir el 20% de la energía de forma sostenible está en camino, lo que quizá más a largo plazo.

Durante la primera jornada de Acequias explicaste que los modelos climatológicos existentes no dan previsiones seguras para el futuro, ¿a qué modelos te referías?

Los modelos climatológicos nos dicen cómo se espera que en el futuro cambien la temperatura o las precipitaciones, son varios y dan unas previsiones diferentes. Pero cuando coinciden las mismas tendencias da mayor seguridad. Para algunas zonas hay más certezas, pero para otras hay más incertidumbre. En zonas pequeñas como Canarias es muy complicado establecer modelos porque requiere muchos recursos.

Canarias es un territorio que vive del turismo y su cultivo principal es el plátano, ¿qué papel juegan ambos factores en el cambio climático?

Si el cambio climático afecta a Canarias, el modelo de gestión que existe va a tener que adaptarse a las nuevas condiciones. Los padrones de precipitación cambiarán, habrá menos agua aún y la temperatura irá en aumento. Entonces habría que adaptarse a la nueva situación, los gestores que hay en el territorio tendrán que encontrar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Aunque es muy difícil dar recetas concretas porque cada caso es específico y cada región podrá tener soluciones que no funcionen en otras zonas.

¿Es Canarias un territorio especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático?

Sí. Al ser una región donde ya el agua no es abundante cualquier tendencia que reduzca ese recurso por disminución de las lluvias aumenta su vulnerabilidad.

¿Qué opinión le merece que el Gobierno de Canarias apueste por implantar el gas en la Islas?

Son decisiones políticas. La política de la UE en general busca aumentar el uso de energías renovables y todos deberían ir en esa dirección.

¿Por qué sendero debería transitar Canarias?

El cambio climático afectará a muchos sectores y habría que hacer una mejor gestión del agua. Por ejemplo con las desaladoras; pero tiene limitaciones porque puede no ser la solución para todo y gastan mucha energía. También el uso de energías renovables. Pero hay que ser prudentes porque hay medidas para adaptarse al cambio climático que no son buenas, como es el aire acondicionado. La temperatura aumenta y eso se para reducirla a costa de energías fósiles, no es una adaptación que tenga sentido. Hay que adaptarse de un modo que no sea mala adaptación.

¿Y qué espera conseguir con estas jornadas?

El objetivo es que de aquí salgan conclusiones que puedan ser útiles para ayudar a que en Canarias se incentiven políticas para adaptarse al futuro que va a venir, porque el cambio climático es inevitable.