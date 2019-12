Canarias, entre las comunidades autónomas con más divorcios entre julio y septiembre

Canarias, con una tasa de 5,5 rupturas matrimoniales por cada 10.000 habitantes, fue en el tercer trimestre del año la segunda comunidad autónoma, tras Baleares, que más divorcios y separaciones registró. Las rupturas matrimoniales subieron un 1,4% en el tercer trimestre del año, cuando se registraron en España 21.135 demandas de divorcio y 940 separaciones y descendieron un 0,6% los procedimientos no consensuados.



Las separaciones y los divorcios que sí fueron consensuados crecieron un 2,8% en comparación con el tercer trimestre del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Baleares y Canarias fueron las comunidades con más rupturas matrimoniales, mientras que La Rioja y País Vasco registraron la tasa más baja de disoluciones.



Las demandas de divorcio consensuadas fueron 12.607 (un 2,9% más que entre julio y septiembre de 2018), frente a 8.528 no consensuados (un 0,4% menos). En cuanto a las separaciones, 654 fueron consensuadas (un 1,6% más) y 286 sin consenso (un 5,6% menos).



Entre julio y septiembre, las demandas de nulidad matrimonial fueron 12, lo que supone un descenso del 55,6 % en relación al tercer trimestre de 2018. Además, en Cataluña las rupturas de pareja estable se situaron en 31: 14 consensuadas y 17 no consensuadas.



La media nacional de rupturas matrimoniales fue de 4,7 por cada 10.000 habitantes, siendo Baleares (con una tasa de 5,6), Canarias (5,5), Comunidad Valenciana (5,4), Castilla-La Mancha (4,9) y Andalucía y Cataluña (ambas con 4,8) las comunidades autónomas que superan esa media.



En el otro lado, las regiones en las que se registraron menos disoluciones fueron La Rioja (3,4 por cada 10.000), País Vasco (3,7), Castilla y León (3,9) y Navarra (4). El informe del CGPJ pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población por territorios a 1 de enero de 2019.



En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, todas han subido a excepción de los consensuados relativos a la guardia y custodia de hijos no matrimoniales, que ha registrado un descenso interanual del 0,3%.



Los procedimientos de medidas no consensuadas de guarda, custodia y alimentos de hijos han experimentado un incremento del 4,8% hasta los 5.753. Las demandas de modificación de medidas consensuadas han aumentado un 2,6% en el tercer trimestre, en relación al mismo periodo del año anterior, hasta las 2.332, mientras que las no consensuadas han ascendido un 4,2% hasta las 6.792.