Canarias despide un otoño cálido y seco con récord de temperatura alta en Izaña

El otoño que está a punto de finalizar ha sido ligeramente cálido en Canarias, con una temperatura media de 21,4 grados centígrados, muy seco en cuanto a precipitaciones y con dos episodios de calor que provocaron que en Izaña (El Teide) se registrase el récord de temperatura máxima absoluta desde 1985.



Estos datos los ha proporcionado este miércoles el director del Centro Meteorológico en Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Víctor Quintero, durante la exposición del resumen del comportamiento meteorológico de este otoño en Canarias.



Víctor Quintero explicó que el trimestre conformado por septiembre-octubre y noviembre ha tenido un comportamiento térmico variable entre las distintas zonas del archipiélago con una anomalía térmica de un 0,3%, lo que no es especialmente significativo.



Desde mitad de la década de los 90 del siglo XX se han registrado otoños cálidos en las islas con excepciones, como el año pasado, lo que ratifica una tendencia a que esta estación sea más cálida de lo habitual pero no de una forma lineal, e igualmente se están produciendo con más frecuencia episodios de altas temperaturas en los citados meses, aunque este año no ha sido el más negativo en este aspecto, subrayó Quintero.



De hecho, el pasado trimestre ocupa el puesto 18 en el período 1981-2019 en cuanto a temperaturas, lo que implica que no ha sido excepcionalmente cálido, precisó el meteorólogo, quien indicó que por meses, septiembre tuvo una temperatura media de 23 grados centígrados y registró como zonas más cálidas Tenerife, La Gomera y El Hierro.



En octubre la temperatura media fue de 21,3 grados y su carácter cálido se extendió a prácticamente todo el archipiélago, mientras que en noviembre la temperatura media fue de 19,2 grados y sí registró una variación significativa por zonas.



Precisamente el carácter cálido del otoño viene marcado por los dos episodios de altas temperaturas que se registraron del 30 de septiembre al 1 de octubre y del 27 al 30 de este último mes.



El 1 de octubre se detectó en Izaña la temperatura máxima absoluta con 24,6 grados centígrados, y Víctor Quintero subrayó que la citada estación meteorológica cuenta con más de cien años de registro de datos.



En cuanto a las precipitaciones, el otoño ha sido muy seco y las lluvias no alcanzaron el 75% de los valores normales en amplias zonas del archipiélago.



De hecho la precipitación media se situó en 18,6 milímetros, esto es el puesto número 33 en el período 1981-2019, y donde más ha llovido ha sido en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.



Por meses, septiembre fue seco, con una precipitación media de 5,4 milímetros aunque se superaron los valores normales para dicho mes en La Gomera, El Hierro, Lanzarote y sur de Tenerife, y Quintero explicó que en los dos últimos casos se debe a que conque llueva muy poco, ya se elevan los registros de lluvia.



En octubre la precipitación media fue de 30,7 milímetros y se superaron los valores normales en La Gomera y gran parte de Tenerife, mientras que fueron inferiores al 25 % de lo habitual en El Hierro y en las islas orientales.



Noviembre fue muy seco, con una precipitación media de 24,2 milímetros, y en gran parte del archipiélago las lluvias no superaron el 75% de los valores normales, que fueron inferiores al 25% en algunas zonas de Tenerife y el noroeste de La Palma.



No obstante, hubo episodios de precipitaciones generalizadas el 15 y 16 de septiembre con una baja subtropical que dejó 452 rayos, 47 de ellos en tierra; el 20 de octubre se registró un frente lluvioso, del 25 al 27 del mismo mes una línea de inestabilidad con aire cálido ocasionó 1.373 rayos, cien de ellos en tierra, y del 5 al 8 de noviembre llegó el último frente de este otoño en Canarias.



Respecto al año hidrológico, que comienza el 1 de octubre, muestra un déficit hídrico desde el comienzo, en particular en el sur de las islas occidentales, que están casi un 70% por debajo de los valores normales.



En cuanto a viento fuerte, se registraron cuatro episodios, todos en noviembre, con rachas de más de cien kilómetros por hora en varias islas en el de mayor intensidad, y algunos con rachas de 70 kilómetros por hora que se registraron en más del 20% de las estaciones meteorológicas.



En relación con días de calima densa sólo ha habido dos episodios en noviembre, mientras que en años anteriores los registros han sido claramente superiores, detalló el director del Centro Meteorológico en Santa Cruz de Tenerife de la Aemet.