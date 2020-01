Canarias disfrutará este sábado de cielos despejados, pero persiste la calima

Canarias disfrutará este sábado de cielos poco nubosos o despejados en general y temperaturas sin cambios, si bien persistirá la calima, que será más intensa en la vertiente sur de las islas, según la predicción de la Aemet.



Las temperaturas se mantendrán en los registros de los últimos días, el viento soplará del este en las costas y del sureste con intensidad moderada con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día en medianías y zonas altas.



En la mar habrá componente este o sureste fuerza 4 a 5 en general, de marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.



La predicción por islas es la siguiente:



PROVINCIA DE LAS PALMAS:



LANZAROTE



Intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nubosos al inicio. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este flojo a moderado, que girará a nordeste al final del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 19



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en la vertiente este. Baja probabilidad de calima ligera durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste al inicio. Por la tarde girará a nordeste flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 16 19



GRAN CANARIA



Predominio de los cielos despejados; en el nordeste aumentará a intervalos nubosos al final. Ligera calima durante la primera mitad del día, afectando especialmente a la vertiente sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del este, más intenso en vertientes norte y sur. Por la tarde disminuirá en intensidad y al final del día girará a nordeste. Predominio del régimen de brisas en costas orientadas al oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 21



PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



TENERIFE



Poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos en el nordeste al final del día. Ligera reducción de visibilidad por presencia de calima, afectando principalmente a la vertiente sur y tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del este, con intervalos de fuerte en medianías del nordeste y sur durante la primera mitad del día. Brisas en costas orientadas al oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 21



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte al final del día. Ligera reducción de visibilidad por presencia de calima tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento en general flojo de componente este, más intenso en medianías y zonas altas de madrugada. Brisas en costas orientadas al oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 15 20



LA PALMA



Poco nuboso o despejado, tendiendo al final del día a intervalos nubosos en el nordeste y este. No se descarta que se reduzca la visibilidad por presencia de calima, afectando principalmente a la vertiente sur y tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este flojo a moderado, más intenso en vertiente norte y extremo sur en horas centrales. Brisas en costas orientadas al oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 14 21



EL HIERRO



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos al final del día en el norte. Ligera reducción de visibilidad por presencia de calima tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este, más intenso en vertientes nordeste y sur así como en zonas altas durante la primera mitad del día. Brisas en costas orientas al oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 11 17